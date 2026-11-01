English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

FBI cáo buộc tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD tiền điện tử

Chủ Nhật, 08:52, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 31/10 cáo buộc một nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance, khiến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 31/10 đã xác định nhóm tin tặc mang tên TraderTraitor, có liên hệ với Triều Tiên, là thủ phạm thực hiện vụ tấn công. Cơ quan điều tra Mỹ cho biết đã phát hiện các đối tượng chuyển đổi số tài sản bị đánh cắp sang đồng tiền điện tử Ethereum nhằm che giấu nguồn gốc và rửa tiền. FBI cảnh báo các đối tượng có thể tiếp tục sử dụng những công nghệ và phương thức khác để thực hiện các giai đoạn rửa tiền tiếp theo.

Vụ tấn công khiến hơn 6 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị chuyển khỏi hệ thống của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sự việc đã gây chấn động thị trường và khiến giá nhiều đồng tiền điện tử giảm trong phiên giao dịch ngày 30/10.

fbi cao buoc tin tac trieu tien dung sau vu danh cap 6,3 ty usd tien dien tu hinh anh 1
Các lực lượng thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Ảnh: Reuters

Binance cho biết đây là một cuộc tấn công mạng phức tạp, có liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập và phần mềm độc hại được thiết kế để xóa dấu vết hoạt động. Những yếu tố này khiến quá trình truy tìm thủ phạm và điều tra vụ việc gặp nhiều khó khăn.

Trong thông báo ngày 31/10, Binance khẳng định đã sử dụng nguồn tiền của công ty để mua lại số tài sản kỹ thuật số tương đương 90% giá trị bị đánh cắp. Phần còn lại chủ yếu là những loại tiền điện tử có tính thanh khoản thấp, cần thêm thời gian để mua lại trên thị trường.

Đồng Giám đốc Điều hành của Binance Richard Teng cho biết, công ty cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại và khách hàng sẽ không phải gánh chịu tổn thất tài chính từ vụ việc.

Để thực hiện cam kết này, Binance đã dành khoảng 6,34 tỷ USD từ các nguồn tài chính nội bộ, bao gồm quỹ bảo vệ người dùng SAFU, quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai và nguồn dự trữ của doanh nghiệp.

Sau vụ tấn công, Binance đã tạm ngừng hoạt động rút tiền của khách hàng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống. Công ty cho biết dự kiến nối lại hoạt động rút tiền vào ngày 1/11.

raehvpehdpwwumkrldal8zksbpc5qehbxji7xjrc.jpg

FBI cam kết tăng cường hợp tác với Campuchia quét sạch lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - "Quét sạch tội phạm lừa đảo trực tuyến không thể là việc riêng của một quốc gia, mà cần sự cam kết và hợp tác đồng bộ ở tầm khu vực và toàn cầu”. Đó là thông điệp mạnh mẽ được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel tại thủ đô Phnom Penh.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

FBI hé lộ quy mô chiến dịch an ninh lớn chưa từng có tại World Cup 2026
FBI hé lộ quy mô chiến dịch an ninh lớn chưa từng có tại World Cup 2026

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 30/6 đã lần đầu công bố những thông tin chi tiết về chiến dịch bảo đảm an ninh cho World Cup 2026, cho biết đây là một trong những chiến dịch an ninh lớn và phức tạp nhất từng được triển khai đối với một sự kiện thể thao quốc tế.

FBI hé lộ quy mô chiến dịch an ninh lớn chưa từng có tại World Cup 2026

FBI hé lộ quy mô chiến dịch an ninh lớn chưa từng có tại World Cup 2026

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 30/6 đã lần đầu công bố những thông tin chi tiết về chiến dịch bảo đảm an ninh cho World Cup 2026, cho biết đây là một trong những chiến dịch an ninh lớn và phức tạp nhất từng được triển khai đối với một sự kiện thể thao quốc tế.

FBI phát cảnh báo nóng đến người dùng về nhiều ứng dụng nguy hiểm
FBI phát cảnh báo nóng đến người dùng về nhiều ứng dụng nguy hiểm

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi thông báo cảnh báo người dùng về những nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng các ứng dụng bên ngoài nước Mỹ.

FBI phát cảnh báo nóng đến người dùng về nhiều ứng dụng nguy hiểm

FBI phát cảnh báo nóng đến người dùng về nhiều ứng dụng nguy hiểm

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi thông báo cảnh báo người dùng về những nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng các ứng dụng bên ngoài nước Mỹ.

Giám đốc FBI Kash Patel bị hacker có liên hệ với Iran tấn công mạng
Giám đốc FBI Kash Patel bị hacker có liên hệ với Iran tấn công mạng

VOV.VN - CNN dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, các tin tặc có liên hệ với chính phủ Iran đã xâm nhập vào tài khoản email cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel và phát tán nhiều tài liệu riêng tư, bao gồm cả hình ảnh lẫn văn bản.

Giám đốc FBI Kash Patel bị hacker có liên hệ với Iran tấn công mạng

Giám đốc FBI Kash Patel bị hacker có liên hệ với Iran tấn công mạng

VOV.VN - CNN dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, các tin tặc có liên hệ với chính phủ Iran đã xâm nhập vào tài khoản email cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel và phát tán nhiều tài liệu riêng tư, bao gồm cả hình ảnh lẫn văn bản.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ