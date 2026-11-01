FBI cáo buộc tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD tiền điện tử

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 31/10 đã xác định nhóm tin tặc mang tên TraderTraitor, có liên hệ với Triều Tiên, là thủ phạm thực hiện vụ tấn công. Cơ quan điều tra Mỹ cho biết đã phát hiện các đối tượng chuyển đổi số tài sản bị đánh cắp sang đồng tiền điện tử Ethereum nhằm che giấu nguồn gốc và rửa tiền. FBI cảnh báo các đối tượng có thể tiếp tục sử dụng những công nghệ và phương thức khác để thực hiện các giai đoạn rửa tiền tiếp theo.

Vụ tấn công khiến hơn 6 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị chuyển khỏi hệ thống của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sự việc đã gây chấn động thị trường và khiến giá nhiều đồng tiền điện tử giảm trong phiên giao dịch ngày 30/10.

Các lực lượng thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Ảnh: Reuters

Binance cho biết đây là một cuộc tấn công mạng phức tạp, có liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập và phần mềm độc hại được thiết kế để xóa dấu vết hoạt động. Những yếu tố này khiến quá trình truy tìm thủ phạm và điều tra vụ việc gặp nhiều khó khăn.

Trong thông báo ngày 31/10, Binance khẳng định đã sử dụng nguồn tiền của công ty để mua lại số tài sản kỹ thuật số tương đương 90% giá trị bị đánh cắp. Phần còn lại chủ yếu là những loại tiền điện tử có tính thanh khoản thấp, cần thêm thời gian để mua lại trên thị trường.

Đồng Giám đốc Điều hành của Binance Richard Teng cho biết, công ty cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại và khách hàng sẽ không phải gánh chịu tổn thất tài chính từ vụ việc.

Để thực hiện cam kết này, Binance đã dành khoảng 6,34 tỷ USD từ các nguồn tài chính nội bộ, bao gồm quỹ bảo vệ người dùng SAFU, quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai và nguồn dự trữ của doanh nghiệp.

Sau vụ tấn công, Binance đã tạm ngừng hoạt động rút tiền của khách hàng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống. Công ty cho biết dự kiến nối lại hoạt động rút tiền vào ngày 1/11.