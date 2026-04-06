Giá dầu giảm nhẹ khi một số tàu đi qua eo biển Hormuz

Vào cuối giờ sáng nay (theo giờ GMT), giá một thùng dầu Brent giảm 0,8% xuống còn 108,20USD; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,4% xuống còn 110,01USD.

Đợt giảm giá này diễn ra khi ba tàu chở dầu của Thổ Nhĩ Kỳ đi qua eo biển Hormuz an toàn vào cuối tuần qua. Ngoài ra, hãng vận tải biển Nhật Bản Mitsui OSK Lines hôm nay cho biết, một tàu chở khí hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ thuộc sở hữu của công ty con của hãng này đã đi qua eo biển Hormuz.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích đánh giá, tuyến đường qua eo biển Hormuz còn lâu mới trở lại bình thường, nhưng việc một lượng dầu khí nhất định được vận chuyển qua eo biển này trong những ngày qua là những tín hiệu tích cực.

Giá dầu hiện chưa tăng vọt do đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia đang hoạt động hết công suất, chuyển hướng đưa dầu đến cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia, cũng như việc vận chuyển dầu qua đường ống Habshan - Fujairah (ADCOP) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đưa dầu đến cảng Fujairah trên vịnh Oman.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (5/4) tuyên bố đang hoàn tất việc thực thi các điều kiện hoạt động mới tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo tình hình tại eo biển này sẽ không trở lại như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.