中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá dầu giảm nhẹ khi một số tàu đi qua eo biển Hormuz

Thứ Hai, 22:30, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu giảm nhẹ vào hôm nay (6/4) trong bối cảnh giao dịch trầm lắng sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, khi các nhà đầu tư phần nào được khích lệ bởi tin tức về một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Vào cuối giờ sáng nay (theo giờ GMT), giá một thùng dầu Brent giảm 0,8% xuống còn 108,20USD; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,4% xuống còn 110,01USD.

Đợt giảm giá này diễn ra khi ba tàu chở dầu của Thổ Nhĩ Kỳ đi qua eo biển Hormuz an toàn vào cuối tuần qua. Ngoài ra, hãng vận tải biển Nhật Bản Mitsui OSK Lines hôm nay cho biết, một tàu chở khí hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ thuộc sở hữu của công ty con của hãng này đã đi qua eo biển Hormuz.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích đánh giá, tuyến đường qua eo biển Hormuz còn lâu mới trở lại bình thường, nhưng việc một lượng dầu khí nhất định được vận chuyển qua eo biển này trong những ngày qua là những tín hiệu tích cực.

Giá dầu hiện chưa tăng vọt do đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia đang hoạt động hết công suất, chuyển hướng đưa dầu đến cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia, cũng như việc vận chuyển dầu qua đường ống Habshan - Fujairah (ADCOP) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đưa dầu đến cảng Fujairah trên vịnh Oman.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (5/4) tuyên bố đang hoàn tất việc thực thi các điều kiện hoạt động mới tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo tình hình tại eo biển này sẽ không trở lại như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Giá dầu eo biển Hormuz các nhà đầu tư tàu chở dầu eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz
Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho biết nước này có thể phải đối mặt với hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz

Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho biết nước này có thể phải đối mặt với hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Iran cho phép tàu chở “hàng thiết yếu” qua eo biển Hormuz
Iran cho phép tàu chở “hàng thiết yếu” qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim, chính quyền Iran thông báo sẽ cho phép các tàu chở “hàng thiết yếu” được đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vốn đang chịu tình trạng ách tắc nghiêm trọng do xung đột khu vực.

Iran cho phép tàu chở “hàng thiết yếu” qua eo biển Hormuz

Iran cho phép tàu chở “hàng thiết yếu” qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim, chính quyền Iran thông báo sẽ cho phép các tàu chở “hàng thiết yếu” được đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vốn đang chịu tình trạng ách tắc nghiêm trọng do xung đột khu vực.

Nhật Bản đã tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz
Nhật Bản đã tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang và tuyến hàng hải chiến lược là eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa trên thực tế, Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường vận tải dầu thô thay thế và đã có những thành công bước đầu.

Nhật Bản đã tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz

Nhật Bản đã tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang và tuyến hàng hải chiến lược là eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa trên thực tế, Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường vận tải dầu thô thay thế và đã có những thành công bước đầu.

Sau Hormuz, liệu eo biển Bab el-Mandeb có "dậy sóng"?
Sau Hormuz, liệu eo biển Bab el-Mandeb có "dậy sóng"?

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran đang kiểm soát tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 4/4 đã phát đi một thông điệp mang tính cảnh báo ngầm, hướng sự chú ý tới một “nút thắt cổ chai” hàng hải khác của Trung Đông: eo biển Bab el-Mandeb.

Sau Hormuz, liệu eo biển Bab el-Mandeb có "dậy sóng"?

Sau Hormuz, liệu eo biển Bab el-Mandeb có "dậy sóng"?

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran đang kiểm soát tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 4/4 đã phát đi một thông điệp mang tính cảnh báo ngầm, hướng sự chú ý tới một “nút thắt cổ chai” hàng hải khác của Trung Đông: eo biển Bab el-Mandeb.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ