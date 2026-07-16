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Giá vé trận tranh hạng ba World Cup giữa Anh và Pháp vẫn vượt 1.000 USD

Thứ Năm, 06:05, 16/07/2026
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VOV.VN - Dù không phải trận chung kết, cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, với giá vé trên thị trường bán lại duy trì ở mức rất cao.

Theo các nền tảng bán vé trực tuyến, giá vé thấp nhất để theo dõi trận đấu diễn ra ngày 18/7 tại sân Hard Rock ở Miami hiện từ khoảng 1.180 USD, chưa bao gồm các loại thuế và phí dịch vụ. Nhiều vị trí đẹp có giá lên tới gần 2.000 USD mỗi vé.

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Các cổ động viên ở Northwich, Anh theo dõi trận đấu giữa Anh và Argentina ngày 15/7. Ảnh: Reuters

Trận tranh hạng ba sẽ là màn so tài giữa Anh và Pháp sau khi hai đội lần lượt thất bại trước Argentina và Tây Ban Nha ở bán kết. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps trên cương vị dẫn dắt tuyển Pháp trước khi ông rời đội tuyển sau 14 năm gắn bó.

Mức giá hiện tại thậm chí còn cao hơn giá niêm yết ban đầu của FIFA đối với nhiều hạng vé trận tranh hạng ba, phản ánh nhu cầu lớn từ người hâm mộ quốc tế cũng như xu hướng giá vé tiếp tục tăng trên thị trường chuyển nhượng trước các trận đấu cuối của giải đấu.

Kể từ khi giải đấu khởi tranh, giá vé luôn là một trong những chủ đề gây nhiều tranh cãi. FIFA áp dụng cơ chế định giá linh hoạt và cho phép người hâm mộ mua bán lại vé thông qua nền tảng chính thức, khiến giá vé ở nhiều trận đấu, đặc biệt là bán kết và chung kết, tăng mạnh. Bên cạnh đó, FIFA cũng đang đối mặt với nhiều chỉ trích và các vụ kiện liên quan đến tính minh bạch trong hoạt động bán vé.

Quang Trung/VOV-Washington
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