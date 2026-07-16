Messi tỏa sáng, Argentina thắng ngược Anh để vào chung kết World Cup 2026

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Messi lập cú đúp kiến tạo để giúp Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1. (Ảnh: Reuters)

Trận bán kết giữa Anh và Argentina chứng kiến hiệp 1 vô cùng căng thẳng khi đôi bên liên tục có những pha phạm lỗi, kéo theo những tranh cãi nảy lửa. Thậm chí, khi trọng tài đã thổi còi báo hiệu giờ nghỉ, cầu thủ đôi bên vẫn có lời qua tiếng lại.

Sang hiệp 2, những cơ hội thực sự mới xuất hiện. Trong thế trận đó, Anh là đội vượt lên dẫn trước khi Morgan Rodgers căng ngang dọn cỗ cho Anthony Gordon ập vào dứt điểm tung lưới Argentina ở phút 55.

Nắm lợi thế dẫn trước, Anh lùi về phòng ngự nhưng dần thi đấu bị động và tỏ ra xuống sức. Ngược lại, Argentina càng chơi càng máu lửa, liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm và lật ngược tình thế trong những phút cuối trận.

Lionel Messi lập cú đúp kiến tạo với những đường chuyền thành bàn cho Enzo Fernandez gỡ hòa 1-1 ở phút 86 và Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+2.

Argentina lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở và tiến vào bán kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Trong khi đó, Anh sẽ tranh hạng ba với Pháp.

Gordon ghi bàn mở tỷ số cho Anh ở phút 55. (Ảnh: Reuters)

Bàn mở tỷ số trong thế trận căng thẳng tường chừng sẽ đưa Anh tới trận chung kết. (Ảnh: Reuters)

Anh đánh mất thế trận và bị Argentina gỡ hòa 1-1 ở phút 86. (Ảnh: Reuters)

Enzo Fernandez đưa trận đấu về vạch xuất phát sau pha kiến tạo của Messi. (Ảnh: Reuters)

Lautaro Martinez đánh đầu tung lưới Anh sau quả tạt của Messi ở phút 90+2. (Ảnh: Reuters)

Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1. (Ảnh: Reuters)