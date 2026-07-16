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Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

Thứ Năm, 05:43, 16/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất, Tây Ban Nha gặp Argentina, Pháp đối đầu với Anh.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận tranh hạng Ba sẽ là màn so tài giữa Pháp vs Anh diễn ra vào lúc 4h ngày 19/7. Trong khi đó, trận chung kết là cuộc đọ sức của Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7.

Trước đó, ở vòng bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha và Argentina đã thể hiện sức mạnh của mình khi đánh bại Pháp và Anh để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.

Ở trận bán kết đầu tiên, Tây Ban Nha khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước Pháp. Đội bóng xứ bò tót kiểm soát thế trận, duy trì lối chơi giàu tính tổ chức, tấn công hiệu quả và phòng ngự chắc chắn để vào chung kết sau 16 năm chờ đợi.

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Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026.

Trong khi đó, Argentina tạo nên màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước Anh. Đại diện Nam Mỹ bị dẫn trước nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, liên tục gây sức ép và ghi hai bàn thắng để giành chiến thắng 2-1. Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch cùng sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao giúp Argentina giành tấm vé còn lại vào trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha vs Argentina được đánh giá là màn so tài trong mơ khi cả hai đều thể hiện phong độ thuyết phục xuyên suốt giải đấu. Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất World Cup 2026, trong khi Argentina cho thấy bản lĩnh và khả năng bùng nổ ở những thời khắc quyết định.

Trong khi đó, Pháp vs Anh sẽ bước vào trận tranh hạng Ba với mục tiêu khép lại chiến dịch World Cup 2026 bằng một chiến thắng, đồng thời giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Lịch thi đấu World Cup 2026

Tranh hạng Ba: Pháp vs Anh, 04h00 ngày 19/7/2026.

Chung kết: Tây Ban Nha vs Argentina, 02h00 ngày 20/7/2026.

Yến Hoàng/VOV.VN
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