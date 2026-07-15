English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV ĐT Anh “mong” Messi bị ốm, bật mí đại kế hoạch trước bán kết World Cup 2026

Thứ Tư, 17:17, 15/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Thomas Tuchel hài hước “mong” Messi bị cảm trước thềm trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina.

Trước thềm bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina, HLV Thomas Tuchel gây chú ý với phát biểu hài hước về Lionel Messi. Ông mỉm cười chia sẻ trong buổi họp báo: “Có lẽ Messi cần bị cảm vào ngày mai”, trước khi khẳng định ĐT Anh muốn đánh bại đối thủ khi họ ở trạng thái mạnh nhất.

hlv Dt anh mong messi bi om, bat mi dai ke hoach truoc ban ket world cup 2026 hinh anh 1
HLV Thomas Tuchel "dí dỏm" phát biểu trong buổi họp báo trước trận. (Ảnh: Reuters)

Chiến lược gia người Đức đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của Lionel Messi trong lối chơi của Argentina. Ông thừa nhận việc phong tỏa siêu sao 39 tuổi là nhiệm vụ tập thể, đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật chiến thuật tuyệt đối.

Tuchel cho biết ĐT Anh đã nghiên cứu kỹ cách Argentina vận hành xoay quanh Messi. “Khi Messi có bóng, mọi chuyển động bắt đầu… chúng tôi đã nhận diện một số quy luật trong lối chơi của cậu ấy, nhưng nếu khóa được một quy luật, họ sẽ tạo ra một quy luật mới”, ông phân tích.

Nhà cầm quân này cũng tiết lộ từng cân nhắc phương án kèm người kiểu “cơ bản”. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng áp dụng khi nhấn mạnh rằng đội bóng sẽ lựa chọn giải pháp phù hợp nhất để hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi.

Từ thành công trong việc khóa chặt Erling Haaland ở tứ kết, Tuchel tin rằng Anh có thể lặp lại điều tương tự. “Messi khác Haaland, nhưng chúng tôi đã làm tốt với Haaland, nên giờ chúng tôi cũng sẽ tìm ra cách”, ông nói.

hlv Dt anh mong messi bi om, bat mi dai ke hoach truoc ban ket world cup 2026 hinh anh 2
Lionel Messi hóa "anh chàng thư giãn" trong buổi tập cuối cùng của Argentina trước trận bán kết với ĐT Anh. (Ảnh: Reuters)

Đội trưởng Harry Kane cũng đưa ra cảnh báo khi cho rằng Argentina không chỉ có riêng Messi. Kane nhấn mạnh: “Chúng tôi đối đầu với Argentina, không chỉ riêng Messi… đó là một tập thể mạnh với nhiều cầu thủ xuất sắc”.

Về lực lượng, ĐT Anh đón tin vui khi Declan Rice nhiều khả năng kịp bình phục để ra sân. Tuchel khẳng định toàn đội đang ở trạng thái tinh thần tốt và sẵn sàng cho trận chiến quan trọng.

“Đây là thời điểm để dốc toàn lực… tôi cảm nhận được sự thay đổi trong toàn đội, kiểu như chúng tôi đã rất gần rồi”, Tuchel nhấn mạnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Tam sư đang sẵn sàng cho màn đối đầu đỉnh cao nhằm giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Dự đoán kết quả trận Anh vs Argentina vòng bán kết World Cup 2026

Anh thắng
46% (144 bình chọn)
Argentina thắng
54% (171 bình chọn)
Tổng bình chọn: 315
Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 15-7: Tâm điểm Anh vs Argentina, Sao ĐT Pháp lên bàn mổ
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 15-7: Tâm điểm Anh vs Argentina, Sao ĐT Pháp lên bàn mổ

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 15/7 có những nội dung chính sau đây: Kylian Mbappe vẫn bất lực trước “khắc tinh” mang tên Lamine Yamal; Sao đội tuyển Pháp lên bàn mổ; Đại chiến Anh vs Argentina ở bán kết World Cup 2026…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 15-7: Tâm điểm Anh vs Argentina, Sao ĐT Pháp lên bàn mổ

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 15-7: Tâm điểm Anh vs Argentina, Sao ĐT Pháp lên bàn mổ

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 15/7 có những nội dung chính sau đây: Kylian Mbappe vẫn bất lực trước “khắc tinh” mang tên Lamine Yamal; Sao đội tuyển Pháp lên bàn mổ; Đại chiến Anh vs Argentina ở bán kết World Cup 2026…

Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026: Kình địch đối đầu
Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026: Kình địch đối đầu

VOV.VN - Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta.

Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026: Kình địch đối đầu

Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026: Kình địch đối đầu

VOV.VN - Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta.

Lễ bế mạc World Cup 2026 bùng nổ với Tom Cruise và IShowSpeed
Lễ bế mạc World Cup 2026 bùng nổ với Tom Cruise và IShowSpeed

VOV.VN - Tom Cruise, IShowSpeed cùng dàn sao đình đám như Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Robbie Williams… góp mặt biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2026.

Lễ bế mạc World Cup 2026 bùng nổ với Tom Cruise và IShowSpeed

Lễ bế mạc World Cup 2026 bùng nổ với Tom Cruise và IShowSpeed

VOV.VN - Tom Cruise, IShowSpeed cùng dàn sao đình đám như Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Robbie Williams… góp mặt biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2026.

Link xem trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go
Link xem trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Anh vs Argentina lúc 02h00 ngày 16/7 thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.

Link xem trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Anh vs Argentina lúc 02h00 ngày 16/7 thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.

HLV Deschamps mỉa mai trọng tài sau khi Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026
HLV Deschamps mỉa mai trọng tài sau khi Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026

VOV.VN - HLV Didier Deschamps có những phát biểu nhắm vào trọng tài Ivan Barton sau trận Pháp thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

HLV Deschamps mỉa mai trọng tài sau khi Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026

HLV Deschamps mỉa mai trọng tài sau khi Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026

VOV.VN - HLV Didier Deschamps có những phát biểu nhắm vào trọng tài Ivan Barton sau trận Pháp thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế