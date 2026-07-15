HLV ĐT Anh “mong” Messi bị ốm, bật mí đại kế hoạch trước bán kết World Cup 2026

Trước thềm bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina, HLV Thomas Tuchel gây chú ý với phát biểu hài hước về Lionel Messi. Ông mỉm cười chia sẻ trong buổi họp báo: “Có lẽ Messi cần bị cảm vào ngày mai”, trước khi khẳng định ĐT Anh muốn đánh bại đối thủ khi họ ở trạng thái mạnh nhất.

HLV Thomas Tuchel "dí dỏm" phát biểu trong buổi họp báo trước trận. (Ảnh: Reuters)

Chiến lược gia người Đức đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của Lionel Messi trong lối chơi của Argentina. Ông thừa nhận việc phong tỏa siêu sao 39 tuổi là nhiệm vụ tập thể, đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật chiến thuật tuyệt đối.

Tuchel cho biết ĐT Anh đã nghiên cứu kỹ cách Argentina vận hành xoay quanh Messi. “Khi Messi có bóng, mọi chuyển động bắt đầu… chúng tôi đã nhận diện một số quy luật trong lối chơi của cậu ấy, nhưng nếu khóa được một quy luật, họ sẽ tạo ra một quy luật mới”, ông phân tích.

Nhà cầm quân này cũng tiết lộ từng cân nhắc phương án kèm người kiểu “cơ bản”. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng áp dụng khi nhấn mạnh rằng đội bóng sẽ lựa chọn giải pháp phù hợp nhất để hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi.

Từ thành công trong việc khóa chặt Erling Haaland ở tứ kết, Tuchel tin rằng Anh có thể lặp lại điều tương tự. “Messi khác Haaland, nhưng chúng tôi đã làm tốt với Haaland, nên giờ chúng tôi cũng sẽ tìm ra cách”, ông nói.

Lionel Messi hóa "anh chàng thư giãn" trong buổi tập cuối cùng của Argentina trước trận bán kết với ĐT Anh. (Ảnh: Reuters)

Đội trưởng Harry Kane cũng đưa ra cảnh báo khi cho rằng Argentina không chỉ có riêng Messi. Kane nhấn mạnh: “Chúng tôi đối đầu với Argentina, không chỉ riêng Messi… đó là một tập thể mạnh với nhiều cầu thủ xuất sắc”.

Về lực lượng, ĐT Anh đón tin vui khi Declan Rice nhiều khả năng kịp bình phục để ra sân. Tuchel khẳng định toàn đội đang ở trạng thái tinh thần tốt và sẵn sàng cho trận chiến quan trọng.

“Đây là thời điểm để dốc toàn lực… tôi cảm nhận được sự thay đổi trong toàn đội, kiểu như chúng tôi đã rất gần rồi”, Tuchel nhấn mạnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Tam sư đang sẵn sàng cho màn đối đầu đỉnh cao nhằm giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Dự đoán kết quả trận Anh vs Argentina vòng bán kết World Cup 2026 Anh thắng 46% (144 bình chọn) Argentina thắng 54% (171 bình chọn) Tổng bình chọn: 315