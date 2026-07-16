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Xác định 2 đội vào chung kết World Cup 2026

Thứ Năm, 05:28, 16/07/2026
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VOV.VN - Tây Ban Nha và Argentina sẽ tạo nên trận chung kết World Cup 2026 trong khi Pháp sẽ gặp Anh ở trận tranh hạng ba.

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Tây Ban Nha và Argentina tạo nên trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Sau vòng bán kết World Cup 2026, FIFA đã xác định được 2 đội bóng sẽ tranh ngôi vô địch là Tây Ban Nha và Argentina. Trong khi đó, Pháp và Anh sẽ đối đầu ở trận tranh hạng ba.

Ở trận bán kết đầu tiên, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp. Mikel Oyarzabal mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 22 và Pedro Porro ấn định kết quả trận đấu với pha làm bàn ở phút 58.

Trong cặp đấu bán kết còn lại, Argentina lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1. Anthony Gordon mở tỷ số cho Anh ở phút 55. Lionel Messi có cú đúp kiến tạo để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn ở phút 86 và 90+2 giúp Argentina chiến thắng.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Trước đó, trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh sẽ diễn ra lúc 4h ngày 19/7.

Hoàng Long/VOV.VN
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