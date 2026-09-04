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Việt Nam viện trợ nhân đạo 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ Sáu, 22:33, 04/09/2026
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VOV.VN - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

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Lực lượng cứu hộ Nepal giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong đường hầm bị sập sau thảm họa lũ quét ở Nepalra. Ảnh: Reuters

Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở gây ra cho nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

Văn Hiếu/VOV1
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