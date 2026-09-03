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Nepal tập trung cứu hộ tại các đường hầm, thúc đẩy cảnh báo sớm sau lũ quét

Thứ Năm, 17:10, 03/09/2026
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VOV.VN - Một tuần sau thảm họa lũ quét, Nepal tiếp tục huy động nguồn lực tìm kiếm người mất tích, đồng thời khẩn trương khắc phục những hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Chính phủ Nepal cũng đang thúc đẩy vấn đề “bồi thường khí hậu” cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, tính đến 18h00 ngày 2/9, số người thiệt mạng do thảm họa lũ quét đã tăng lên 1.204 người, trong khi 4.216 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ hiện tập trung tại các đường hầm và công trình thủy điện dọc hệ thống sông Bhotekoshi – Trishuli.

Nhà chức trách hy vọng một số công nhân vẫn có thể sống sót tại những khu vực còn không khí, lương thực và nước uống. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp của Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang phối hợp với lực lượng Nepal để tiếp cận những địa điểm này.

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Thủ tướng Nepal Balendra Shah. Ảnh: Kathmandu Post

Song song với hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, Nepal đang khẩn trương khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống giám sát và cảnh báo thiên tai bộc lộ sau trận lũ. Cơ quan chức năng dự kiến lắp đặt cảm biến địa chấn, camera giám sát và hệ thống liên lạc vệ tinh tại Timure, huyện Rasuwa, gần biên giới Trung Quốc. Hệ thống này sẽ giúp duy trì hoạt động giám sát ngay cả khi mạng viễn thông thông thường bị gián đoạn, đồng thời cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để cảnh báo sớm cho người dân ở khu vực hạ lưu. Trong trận lũ ngày 26/8, nhiều trạm quan trắc tại khu vực biên giới bị phá hủy, khiến Nepal gặp khó khăn trong việc theo dõi diễn biến từ thượng nguồn.

Ở phạm vi rộng hơn, Chính phủ Nepal đang thúc đẩy vấn đề công bằng và bồi thường khí hậu sau thảm họa. Phát biểu trước Quốc hội hôm qua, Thủ tướng Balendra Shah cho rằng các hiện tượng thiên tai cực đoan tại Himalaya ngày càng nghiêm trọng, trong khi Nepal chỉ có lượng phát thải ít nhưng lại chịu nhiều tác động và có năng lực thích ứng hạn chế. Ngày 31/8, Chính phủ Nepal đã chính thức đề nghị Quỹ Ứng phó với Tổn thất và Thiệt hại – cơ chế tài chính khí hậu được thành lập trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc – cung cấp hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả trận lũ Bhotekoshi.

Trước đó, các nhà khoa học cũng cảnh báo tình trạng Trái Đất nóng lên đang đẩy nhanh quá trình tan băng và làm mất ổn định các sườn núi tại Himalaya, làm tăng nguy cơ sạt lở băng, đá và hình thành hồ chắn dòng ở vùng núi cao. Vì vậy, Nepal không chỉ xem trận lũ quét lần này là một sự kiện thiên tai nghiêm trọng, mà còn coi đây là cơ sở để kêu gọi các quốc gia phát triển và phát thải lớn tăng hỗ trợ tài chính cho những nước dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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