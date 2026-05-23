Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard từ chức

Theo Nhà Trắng, bà Tulsi Gabbard đã thông báo quyết định từ chức với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hôm 22/5. Việc từ chức sẽ có hiệu lực từ ngày 30/6. Trong thư từ chức đăng trên mạng xã hội X, được Nhà Trắng dẫn lại, bà Tulsi Gabbard cho biết chồng bà, Abraham Williams, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp và bà muốn dành thời gian ở bên gia đình.

Phát biểu trên mạng Truth Social, ông Trump ca ngợi bà Tulsi Gabbard đã làm “một công việc tuyệt vời”, đồng thời cho biết Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Aaron Lukas sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí quyền giám đốc.

Bà Tulsi Gabbard. Ảnh: Reuters

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từng được cho là bất đồng với chính quyền của ông Trump trong các vấn đề Iran, cũng như vai trò hạn chế của bà trong các cuộc thảo luận an ninh quốc gia gần đây về Iran và Venezuela. Trước đó, ông Trump từng công khai nhận xét bà Tulsi Gabbard “mềm mỏng hơn” ông trong vấn đề kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran.

Trước đó, đồng minh thân cận của bà Tulsi Gabbard là Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent cũng đệ đơn từ chức, làm gia tăng căng thẳng giữa bà và Nhà Trắng. Ông Kent sau đó đã bị điều tra liên quan xử lý tài liệu mật và các hoạt động giải mật gây tranh cãi, đặc biệt liên quan hồ sơ vụ ám sát Tổng thống Kennedy, COVID-19 và các vấn đề an ninh bầu cử.