Gian lận chăm sóc cuối đời: Khi người bệnh trở thành “con số” trên hóa đơn

California là một trong những điểm nóng khi hơn 1.000 cơ sở đã bị loại khỏi chương trình kể từ đầu năm 2025. Đáng lo ngại, những vụ gian lận này không chỉ gây thất thoát hàng tỷ USD tiền công mà còn khiến những người không hề mắc bệnh bị đưa vào diện chăm sóc cuối đời, qua đó có nguy cơ mất quyền tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết.

Gian lận chăm sóc cuối đời tại Mỹ: Khi người bệnh trở thành “con số” trên hóa đơn (Ảnh minh họa: Reuters)

Trường hợp của bà Linda Henry, 71 tuổi, cho thấy hậu quả trực tiếp đối với người bệnh. Đã nghỉ hưu và vẫn khỏe mạnh, bà bất ngờ phát hiện mình được đăng ký vào chương trình chăm sóc cuối đời từ năm 2024. Theo dữ liệu của Medicare, bà mắc suy tim và đủ điều kiện sử dụng dịch vụ dành cho những người chỉ còn khoảng 6 tháng để sống.

Henry hoàn toàn không biết về việc này. Sau đó, các hóa đơn cho những dịch vụ y tế thông thường của bà liên tục bị Medicare từ chối vì hệ thống xác định bà đang thuộc chương trình chăm sóc cuối đời. Bà phải trì hoãn các cuộc khám định kỳ, nội soi đại tràng và nhiều dịch vụ khác. Sau 8 tháng khiếu nại, Medicare mới xác nhận bà là nạn nhân của gian lận.

Những vụ việc như vậy không phải cá biệt. Các đối tượng có thể dụ người dân ký vào những biểu mẫu chứa thông tin cá nhân và số Medicare, hoặc sử dụng danh tính đánh cắp để lập hồ sơ bệnh nhân rồi yêu cầu thanh toán cho những dịch vụ chưa từng được cung cấp. Một số đường dây còn lập các cơ sở chăm sóc cuối đời chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Quy mô gian lận đặc biệt đáng chú ý tại California. Các quan chức liên bang ước tính riêng khu vực Los Angeles có khoảng 3,5 tỷ USD yêu cầu bồi hoàn gian lận liên quan đến các cơ sở chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối. Một cuộc kiểm toán của bang năm 2022 cũng phát hiện hàng chục cơ sở tập trung trong cùng một tòa nhà, số lượng cơ sở tăng nhanh và tỷ lệ bệnh nhân xuất viện cao bất thường. Đây là những dấu hiệu cho thấy các kẽ hở trong quản lý có thể đã bị khai thác để trục lợi.

Tổng chưởng lý Rob Bonta cho biết văn phòng của ông đã truy tố hình sự 109 bị cáo liên quan đến gian lận trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối và khởi kiện dân sự khoảng 20 vụ: “Chúng ta cần nhận diện các dấu hiệu cảnh báo và phản ứng kịp thời, thay vì chỉ phát hiện, thống kê khi gian lận đã xảy ra. Trọng tâm của chúng tôi là bảo đảm trách nhiệm giải trình, thông qua các cuộc điều tra hình sự và dân sự. Tuy nhiên, đáng tiếc là những cuộc điều tra này thường chỉ được tiến hành sau khi thiệt hại đã xảy ra”.

Ở cấp liên bang, chính phủ Mỹ đang tìm cách ngăn dòng tiền gian lận ngay từ khâu thanh toán. Tiến sĩ Mehmet Oz tại Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid cho biết: “Rõ ràng, chúng tôi sẽ không thanh toán chỉ dựa trên một hóa đơn. Chúng tôi sẽ kiểm tra để xác định hóa đơn đó có hợp lệ hay không, đồng thời yêu cầu các tài liệu chứng minh dịch vụ thực sự đã được cung cấp. Chỉ khi cung cấp những dịch vụ thực sự có ích cho người dân Mỹ, bạn mới được chúng tôi thanh toán”.

Với chương trình chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối, việc một người bị đăng ký trái phép còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn thất thoát ngân sách. Khi đã được đưa vào chương trình, Medicare có thể không chi trả một số điều trị y tế nằm ngoài phạm vi chăm sóc cuối đời. Điều này có thể khiến những người khỏe mạnh như bà Henry bị gián đoạn việc khám, chữa bệnh thông thường, trong khi những bệnh nhân thực sự cần chăm sóc cuối đời lại có nguy cơ không nhận được dịch vụ từ các nhà cung cấp hợp pháp.