Giáo hoàng Leo XIV kết thúc chuyến tông du 4 ngày tại Pháp

Lễ thánh thu hút khoảng 35.000 tín hữu tề tựu bên trong và xung quanh thánh đường. Đại diện chính quyền cùng giáo dân địa phương, Giám mục Metz đã gửi lời tri ân sâu sắc đến người đứng đầu Tòa thánh Vatican, đồng thời nhấn mạnh lại lời kêu gọi đối thoại hòa bình và nỗ lực biến Địa Trung Hải thành "vùng biển của tình huynh đệ".

Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Pháp, giới chức dân sự, Hội đồng Giám mục Pháp và đội ngũ tình nguyện viên. (Ảnh: Reuters)

Đáp lại tình cảm của nước chủ nhà trước khi ban phép lành tòa thánh, Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Pháp, giới chức dân sự, Hội đồng Giám mục Pháp và đội ngũ tình nguyện viên. Ngài gửi thông điệp sau cùng, kêu gọi cộng đồng tín hữu giữ vững tinh thần hiệp nhất, đồng lòng phụng sự tình yêu thương, công lý và hòa bình.

Đến 17h55 ngày 28/9, đoàn xe của Giáo hoàng đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Metz-Nancy-Lorraine (tỉnh Moselle). Tại đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron đã trực tiếp ra tận chân cầu thang máy bay để thực hiện nghi lễ tiễn biệt cấp nhà nước.

Chuyến bay của hãng hàng không Air France đưa Giáo hoàng cùng phái đoàn Tòa thánh rời Pháp, hướng về Sân bay Quốc tế Rome-Fiumicino, kết thúc tốt đẹp chuyến công du nước Pháp với thông điệp xuyên suốt: kiên định đối thoại đa phương và bảo vệ phẩm giá con người để giữ vững nền hòa bình cho toàn châu lục.