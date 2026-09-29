English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giáo hoàng Leo XIV kết thúc chuyến tông du 4 ngày tại Pháp

Thứ Ba, 06:06, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/9, Giáo hoàng Leo XIV đã cử hành thánh lễ công cộng cuối cùng tại Nhà thờ chính tòa Saint-Étienne, ở thành phố Metz, chính thức hoàn tất chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài 4 ngày tại Pháp trước khi lên máy bay trở về Rome.

Lễ thánh thu hút khoảng 35.000 tín hữu tề tựu bên trong và xung quanh thánh đường. Đại diện chính quyền cùng giáo dân địa phương, Giám mục Metz đã gửi lời tri ân sâu sắc đến người đứng đầu Tòa thánh Vatican, đồng thời nhấn mạnh lại lời kêu gọi đối thoại hòa bình và nỗ lực biến Địa Trung Hải thành "vùng biển của tình huynh đệ".

giao hoang leo xiv ket thuc chuyen tong du 4 ngay tai phap hinh anh 1
Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Pháp, giới chức dân sự, Hội đồng Giám mục Pháp và đội ngũ tình nguyện viên. (Ảnh: Reuters)

Đáp lại tình cảm của nước chủ nhà trước khi ban phép lành tòa thánh, Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Pháp, giới chức dân sự, Hội đồng Giám mục Pháp và đội ngũ tình nguyện viên. Ngài gửi thông điệp sau cùng, kêu gọi cộng đồng tín hữu giữ vững tinh thần hiệp nhất, đồng lòng phụng sự tình yêu thương, công lý và hòa bình.

Đến 17h55 ngày 28/9, đoàn xe của Giáo hoàng đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Metz-Nancy-Lorraine (tỉnh Moselle). Tại đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron đã trực tiếp ra tận chân cầu thang máy bay để thực hiện nghi lễ tiễn biệt cấp nhà nước.

Chuyến bay của hãng hàng không Air France đưa Giáo hoàng cùng phái đoàn Tòa thánh rời Pháp, hướng về Sân bay Quốc tế Rome-Fiumicino, kết thúc tốt đẹp chuyến công du nước Pháp với thông điệp xuyên suốt: kiên định đối thoại đa phương và bảo vệ phẩm giá con người để giữ vững nền hòa bình cho toàn châu lục.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giáo hoàng Leo XIV: Phản đối luật hỗ trợ qua đời và lên án nạn xâm hại tình dục
Giáo hoàng Leo XIV: Phản đối luật hỗ trợ qua đời và lên án nạn xâm hại tình dục

VOV.VN - Trong chuyến tông du tới Pháp, ngày 27/9, Giáo hoàng Leo XIV đã tới Đền thánh Đức Mẹ Lourdes, nằm ở vùng Tây-Nam đất nước. Tại đây, Ngài tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ luật hỗ trợ qua đời vừa được Pháp thông qua, đồng thời thúc giục các giám mục đẩy mạnh cuộc chiến chống xâm hại tình dục.

Giáo hoàng Leo XIV: Phản đối luật hỗ trợ qua đời và lên án nạn xâm hại tình dục

Giáo hoàng Leo XIV: Phản đối luật hỗ trợ qua đời và lên án nạn xâm hại tình dục

VOV.VN - Trong chuyến tông du tới Pháp, ngày 27/9, Giáo hoàng Leo XIV đã tới Đền thánh Đức Mẹ Lourdes, nằm ở vùng Tây-Nam đất nước. Tại đây, Ngài tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ luật hỗ trợ qua đời vừa được Pháp thông qua, đồng thời thúc giục các giám mục đẩy mạnh cuộc chiến chống xâm hại tình dục.

Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo về rủi ro của AI
Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo về rủi ro của AI

VOV.VN - Giáo hoàng Leo XIV ngày 25/9 cảnh báo rằng một “thiên đường của máy móc” có thể làm suy yếu nhân loại.

Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo về rủi ro của AI

Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo về rủi ro của AI

VOV.VN - Giáo hoàng Leo XIV ngày 25/9 cảnh báo rằng một “thiên đường của máy móc” có thể làm suy yếu nhân loại.

Vẻ đẹp ngoạn mục của nhà thờ cao nhất thế giới được Giáo hoàng Leo XIV ban phước
Vẻ đẹp ngoạn mục của nhà thờ cao nhất thế giới được Giáo hoàng Leo XIV ban phước

VOV.VN - Sau 144 năm xây dựng, Giáo hoàng Leo XIV đã làm lễ ban phước cho tòa tháp cao nhất của Vương cung Thánh đường Sagrada Família ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Vẻ đẹp ngoạn mục của nhà thờ cao nhất thế giới được Giáo hoàng Leo XIV ban phước

Vẻ đẹp ngoạn mục của nhà thờ cao nhất thế giới được Giáo hoàng Leo XIV ban phước

VOV.VN - Sau 144 năm xây dựng, Giáo hoàng Leo XIV đã làm lễ ban phước cho tòa tháp cao nhất của Vương cung Thánh đường Sagrada Família ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Ngoại trưởng Mỹ tới Vatican, xoa dịu căng thẳng với Giáo hoàng Leo XIV
Ngoại trưởng Mỹ tới Vatican, xoa dịu căng thẳng với Giáo hoàng Leo XIV

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay (7/5) sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV, nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Washington và Vatican, đồng thời thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ tới Vatican, xoa dịu căng thẳng với Giáo hoàng Leo XIV

Ngoại trưởng Mỹ tới Vatican, xoa dịu căng thẳng với Giáo hoàng Leo XIV

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay (7/5) sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV, nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Washington và Vatican, đồng thời thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước
Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động đáng chú ý trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi trở thành người đứng đầu Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Leo XIV hôm qua đã rời Thổ Nhĩ Kỳ và tới Lebanon.

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động đáng chú ý trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi trở thành người đứng đầu Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Leo XIV hôm qua đã rời Thổ Nhĩ Kỳ và tới Lebanon.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ