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Giáo hoàng Leo XIV: Phản đối luật hỗ trợ qua đời và lên án nạn xâm hại tình dục

Thứ Hai, 06:21, 28/09/2026
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VOV.VN - Trong chuyến tông du tới Pháp, ngày 27/9, Giáo hoàng Leo XIV đã tới Đền thánh Đức Mẹ Lourdes, nằm ở vùng Tây-Nam đất nước. Tại đây, Ngài tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ luật hỗ trợ qua đời vừa được Pháp thông qua, đồng thời thúc giục các giám mục đẩy mạnh cuộc chiến chống xâm hại tình dục.

Phát biểu trước các bệnh nhân và người khuyết tật tại Accueil Notre-Dame, ở Lourdes, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh “những gì hợp pháp chưa chắc đã hợp luân lý” và “không thể coi việc tước đoạt sinh mạng là điều bình thường”.

“Không luật lệ trần thế nào được phép làm lung lay niềm tin vào giá trị của chính anh chị em. Trái lại, chính vì phẩm giá bất khả xâm phạm ấy, chúng ta phải kiên quyết bác bỏ việc đoạt lấy mạng sống dưới danh nghĩa của lòng trắc ẩn giả tạo. Không thể coi việc cho người khác cái chết là điều bình thường; những gì hợp pháp chưa chắc đã hợp luân lý”.

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Giáo hoàng cử hành thánh lễ ngoài trời tại đền thánh với sự tham dự của 150.000 tín hữu. (Ảnh: Reuters)

Ngài cũng khẳng định y học không bao giờ được phép phục vụ cho cái chết có chủ đích. Thay vào đó, Giáo hoàng thúc giục tiếp tục phát triển dịch vụ chăm sóc và nghiên cứu y học.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua quyền hỗ trợ qua đời vào ngày 15/7, bước cải cách xã hội lớn dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt từ Giáo hội vì bị coi là "bước đứt gãy nhân học". Trước đó vào buổi sáng, Giáo hoàng đã cử hành thánh lễ ngoài trời tại đền thánh với sự tham dự của 150.000 tín hữu.

Bên cạnh vấn đề bảo vệ sự sống, chuyến thăm Lourdes còn ghi dấu nỗ lực đối diện với bóng đen xâm hại tình dục trong Giáo hội. Trước buổi làm việc kín với các giám mục Pháp, Giáo hoàng đã dành một phút mặc niệm trước bức ảnh L’Enfant qui pleure (Đứa trẻ khóc), biểu tượng nhắc nhớ nỗi đau của khoảng 330.000 nạn nhân vị thành niên từng bị xâm hại kể từ năm 1950 theo báo cáo Sauvé công bố năm 2021.

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Không khí tại thành phố nhỏ vùng Pyrénées cũng tràn ngập sắc cờ vàng trắng của Vatican cùng sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm nghìn người hành hương từ khắp nơi đổ về. (Ảnh: Reuters)

Trước các giám mục, Ngài lên án “tai ương đau đớn” này và kêu gọi Giáo hội Pháp tiếp tục kiên trì, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, công lý, tha thứ, bồi thường và xây dựng văn hóa phòng ngừa. Vào cuối buổi chiều, Giáo hoàng có buổi tiếp riêng 7 nạn nhân từng bị xâm hại trong môi trường Công giáo.

Trước khi đến Lourdes, Giáo hoàng Leo XIV đã thu hút hơn một triệu người tham gia các sự kiện tại Paris, bao gồm thánh lễ với khoảng 800.000 người tại quảng trường Concorde và buổi cầu nguyện tại sân vận động quốc gia Stade de France. Không khí tại thành phố nhỏ vùng Pyrénées cũng tràn ngập sắc cờ vàng trắng của Vatican cùng sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm nghìn người hành hương từ khắp nơi đổ về. 

Bà Mariane Dulong, một trong những người hành hương đến Lourdes chia sẻ: “Đây là vị Giáo hoàng thứ hai mà tôi may mắn được diện kiến tại thành phố Đức Mẹ tươi đẹp này. Quả thực là niềm vui vỡ òa khi được sẻ chia sự hiệp thông này cùng tất cả mọi người quy tụ về Lộ Đức ngày hôm nay”.

Theo lịch trình, Giáo hoàng Leo XIV sẽ rời Lourdes vào sáng thứ Hai để tới Metz cho chặng dừng chân cuối cùng, tập trung vào các vấn đề châu Âu và đối thoại liên tôn.

Anh Tuấn /VOV-Paris
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