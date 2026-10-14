Giáo hoàng Leo XIV phẫu thuật phổi thành công, cắt bỏ khối u ung thư

Theo thông cáo từ Tòa thánh Vatican, ca mổ phổi của Giáo hoàng kéo dài 90 phút do đội ngũ phẫu thuật lồng ngực của Giáo sư Stefano Margaritora thực hiện. Nhằm triệt căn tổn thương, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ thùy dưới phổi phải của Giáo hoàng. Kết quả xét nghiệm sau mổ xác nhận đây là ung thư biểu mô tuyến phổi (adenocarcinoma), đúng như các chẩn đoán hình ảnh trước ca phẫu thuật.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Reuters.

Hiện Giáo hoàng đã trở về phòng bệnh và dự kiến sẽ lưu viện để theo dõi khoảng một tuần. Toàn bộ lịch trình làm việc của ngài tạm thời bị hủy cho đến ngày 20/10. Đây là sự cố sức khỏe đầu tiên của vị Giáo hoàng 71 tuổi người Mỹ kể từ khi ngài đắc cử vào ngày 8/5/2025. Trước đó, ngài luôn duy trì thể trạng tốt và có lối sống năng động, thường xuyên chơi quần vợt.

Khối u được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và khu trú trong một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, không xuất phát từ triệu chứng lâm sàng. Vào buổi đọc kinh hôm Chủ nhật (11/10), chính Giáo hoàng đã chủ động thông báo tình hình tới các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, một động thái cởi mở và minh bạch hiếm thấy trong truyền thống thông tin y tế của Vatican.

Theo nhận định của các chuyên gia phẫu thuật lồng ngực, tiên lượng phục hồi của Giáo hoàng rất khả quan do khối u được can thiệp sớm, dù ngài có thể mất khoảng ba tháng để lấy lại thể lực như trước. Vấn đề được quan tâm hiện nay là chuyến công du chính thức đến Uruguay, Argentina và Peru dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 17/11, khi các bác sĩ thường khuyến cáo hạn chế di chuyển bằng đường hàng không khoảng 20 ngày sau các ca đại phẫu tương tự.