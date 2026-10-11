Giáo hoàng Leo XIV sắp phẫu thuật cắt bỏ tổn thương ở phổi

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin (Angelus) hôm 11/10 tại Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, cho biết các bác sĩ đã phát hiện một nốt nhỏ ở phổi của ông trong "giai đoạn rất sớm".

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: AP

"Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp y tế, vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nó. Tôi cảm ơn sự đồng hành về mặt tinh thần của quý vị và trông cậy vào lời cầu nguyện của quý vị", Giáo hoàng chia sẻ.

Người phát ngôn Vatican, ông Matteo Bruni, xác nhận ca phẫu thuật dự kiến diễn ra trong vài ngày tới và Giáo hoàng sẽ cần nằm viện khoảng một tuần để phục hồi.

Theo các nguồn tin từ Vatican, ca mổ nhiều khả năng sẽ được tiến hành tại Bệnh viện Gemelli ở thủ đô Rome - nơi thường được gọi là "bệnh viện của Giáo hoàng". Hiện Vatican chưa đưa ra thông tin chi tiết về bản chất của nốt tổn thương cũng như quy trình phẫu thuật dự kiến.

Thông tin trên gây bất ngờ lớn cho công chúng bởi nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo vốn nổi tiếng với lối sống năng động và chưa từng ghi nhận tiền sử bệnh lý nghiêm trọng. Theo hãng tin AP, Giáo hoàng Leo XIV thường xuyên chơi quần vợt và bơi lội tại khu nghỉ dưỡng Castel Gandolfo.

Hiện vẫn chưa rõ liệu quá trình điều trị và hồi phục có làm ảnh hưởng đến lịch trình công du quốc tế quan trọng của ngài đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17/11 tới hay không.

Cũng trong phát biểu ngày 11/10, Giáo hoàng Leo XIV tiếp tục lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến tác động của xung đột đối với an ninh lương thực toàn cầu và kêu gọi các bên liên quan đảm bảo việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen.

"Cuộc chiến tại Ukraine vẫn tiếp tục gây ra đau khổ lan rộng ra ngoài biên giới, đặc biệt là tại các quốc gia nghèo nhất - nơi người dân phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc xuất khẩu. Cuộc sống thường nhật của biết bao người dân không thể bị biến thành con tin của chiến tranh", Giáo hoàng nhấn mạnh.