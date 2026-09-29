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Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi hòa bình cho châu Âu và đối thoại quốc tế

Thứ Ba, 07:08, 29/09/2026
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VOV.VN - Ngày 28/9, Giáo hoàng Leo XIV đã thực hiện chặng dừng chân thứ tư và cũng là chặng cuối cùng trong chuyến công du nước Pháp tại thành phố Metz, nằm ở phía Đông nước Pháp, với trọng tâm xoay quanh tương lai châu Âu và đối thoại liên tôn giáo. 

Tại Trung tâm Hội nghị Robert-Schuman, Giáo hoàng đã gặp gỡ đại diện các tôn giáo lớn tại Pháp để cùng ký kết "Lời kêu gọi Metz". Đây là tuyên bố chung kêu gọi hòa bình, trong đó Giáo hoàng nhấn mạnh yêu cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo phải liên tục kêu gọi giải trừ vũ trang trong tâm hồn và ngôn từ.

Tiếp đó, tại hội thảo về châu Âu với sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thân vương Albert II và Vương phi Charlène xứ Monaco, cùng cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo rằng chiến tranh đã tái xuất hiện ngay tại châu Âu. “Chiến tranh đã quay trở lại, ngay cả ở châu Âu, dẫn tới một thảm kịch đẫm máu vô nghĩa cướp đi sinh mạng của biết bao dân thường mỗi ngày. Đã đến lúc các bên cần kiên trì đối thoại, thể hiện lòng dũng cảm trong đàm phán và sẵn sàng hy sinh một số lập trường vì lợi ích tối cao của hòa bình”.

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Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh các bên cần kiên trì đối thoại ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương để ngăn chặn sự suy thoái trong quan hệ quốc tế. (Ảnh: Reuters)

Giáo hoàng cũng nhấn mạnh các bên cần kiên trì đối thoại ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương để ngăn chặn sự suy thoái trong quan hệ quốc tế. Bên cạnh đó, Giáo hoàng kêu gọi tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ nạn nhân, chống nạn buôn người, đồng thời đề nghị xem việc tiếp nhận và hòa nhập người di cư như việc đón nhận người thân trong gia đình. Khép lại bài diễn văn, ngài gửi lời nhắn nhủ tới giới trẻ châu Âu đừng phục tùng quy luật của bạo lực và áp bức, mà hãy luôn hướng về sự sống trong từng khoảnh khắc.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc lại Tuyên ngôn Schuman và khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine cùng các thách thức của châu Âu. “Hòa bình không thể tự nhiên mà có bằng mệnh lệnh, nó được xây dựng một cách kiên trì bởi những người thợ thiện chí, sáng suốt và kiên định. Đó chính là ý nghĩa trong cam kết không lay chuyển của chúng ta bên cạnh Ukraine và bên cạnh luật pháp quốc tế để xây dựng một châu Âu của quốc phòng và hòa bình”.

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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc vì chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV tới đất nước. (Ảnh: Reuters)

Khép lại sự kiện, Tổng thống Macron đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc vì chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV. Dẫn lại một câu ngạn ngữ cổ của người Do Thái Ashkenazi cuối thế kỷ XVIII vốn dùng để chỉ niềm hạnh phúc bình yên là “Hạnh phúc như Chúa ở nước Pháp”, người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh, để ghi nhớ dấu ấn 4 ngày qua, người dân nơi đây sẽ nói rằng “Hạnh phúc như Giáo hoàng Leo XIV ở đất nước chúng tôi”.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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