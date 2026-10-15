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Indonesia: 

Giao tiếp gia đình giúp trẻ em tránh khỏi cực đoan hóa trên không gian số

Thứ Năm, 15:10, 15/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh không gian mạng vừa là nơi học tập, giải trí, nhưng cũng là môi trường để các đối tượng xấu tiếp cận và thao túng trẻ, chuyên gia tâm lý Putri Langka của Indonesia cho rằng, đối thoại trong gia đình bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị lôi kéo vào các hoạt động cực đoan trên mạng.

 

Nguy cơ cực đoan phát sinh khi trẻ em thiếu sự giám sát phù hợp và kỹ năng nhận diện rủi ro trên mạng. Trao đổi với báo chí hôm 14/10, chuyên gia tâm lý thuộc Đại học Pancasila, Indonesia, Putri Langka cho biết trò chơi trực tuyến và mạng xã hội đáp ứng nhiều nhu cầu của trẻ, nhất là nhu cầu giao tiếp, được công nhận và hòa nhập với bạn bè. Các nhóm cực đoan có thể lợi dụng để tiếp cận, từng bước tạo dựng lòng tin rồi tác động đến suy nghĩ và hành vi của trẻ.

giao tiep gia dinh giup tre em tranh khoi cuc doan hoa tren khong gian so hinh anh 1
Trẻ em chơi game. Ảnh minh họa: VOV.

Quá trình này thường diễn ra âm thầm, kéo dài. Đối tượng tiếp cận dành sự quan tâm mà các em cảm thấy thiếu trong đời sống thực, từ đó hình thành sự gắn bó và cảm giác mang ơn. Đặc biệt, các thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển, tâm lý biến động và khả năng cân nhắc chưa hoàn thiện; đôi khi coi sự chấp nhận của bạn bè quan trọng hơn lời khuyên của cha mẹ. Khoảng cách thế hệ và thiếu trao đổi trong gia đình khiến trẻ dễ tìm kiếm sự chia sẻ trên không gian mạng.

Để phòng ngừa, chuyên gia tâm lý Putri Langka khuyên cha mẹ cần chú ý những thay đổi bất thường trong hành vi của con, như đột nhiên khép kín, né tránh giao tiếp, phòng thủ khi được hỏi về hoạt động trên mạng hoặc thường xuyên chơi game quá thời gian đã thống nhất. Phụ huynh cũng nên tìm hiểu con đang chơi trò gì, trò chuyện với những ai; việc kiểm tra thiết bị hay giới hạn thời gian sử dụng internet cần đi cùng trao đổi cởi mở với trẻ.

Cha mẹ cần phải chủ động trong việc tìm kiếm cách tiếp cận phù hợp để thu hẹp sự khác biệt về quan điểm và tạo động lực giao tiếp gia đình cho con cái. Đối thoại cởi mở sẽ xây dựng lòng tin của trẻ, sẵn sàng chia sẻ, cha mẹ có thể nhận biết sớm nguy cơ, hỗ trợ con tháo gỡ vướng mắc và tăng khả năng tự bảo vệ trước sự lôi kéo trên không gian số.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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