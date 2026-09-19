Theo quyết định mới được ban hành của Ai Cập, các nền tảng mạng xã hội không được phép tạo, kích hoạt hoặc cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Các nền tảng mạng xã hội có thể cho phép tạo tài khoản cho trẻ em từ 13 đến dưới 15 tuổi, với điều kiện chế độ an toàn được kích hoạt. Trẻ em không được phép tự tắt tính năng này cho đến khi đủ 15 tuổi.

Các nền tảng mạng xã hội phải áp dụng các biện pháp hiệu quả và phù hợp để xác minh độ tuổi của người dùng, ngăn chặn các hành vi gian lận giới hạn độ tuổi và tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội. (Ảnh minh hoa: KT)

Quyết định này yêu cầu các nền tảng mạng xã hội nộp kế hoạch thực hiện, nêu rõ các biện pháp kỹ thuật và vận hành để tuân thủ trong vòng 30 ngày, kể từ khi nhận được thông báo về quyết định.

Theo hai cơ quan về quản lý truyền thông Ai Cập, các biện pháp này là một phần trong cách tiếp cận của chính phủ nhằm xây dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn, có trách nhiệm, trong đó việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 16/9 cho biết, Liên minh châu Âu sẽ cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và và chỉ cho phép truy cập hạn chế, có sự giám sát cho đến khi đủ 15 tuổi.