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Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, lan ra khắp vùng Vịnh

Chủ Nhật, 16:30, 12/07/2026
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VOV.VN - Sáng 12/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia trong khu vực. Trong khi, Washington cũng tiến hành đợt không kích quy mô lớn thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng trên toàn vùng Vịnh.

Theo tuyên bố của IRGC, lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Cuwait, Bahrain, Qatar, Oman và Jordan để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran trước đó.

Tại Jordan, IRGC cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ không quân Prince Hassan do lực lượng Mỹ vận hành, phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cùng một số nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Tại Qatar, mục tiêu bị tấn công là căn cứ không quân Al Udeid - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông. Iran tuyên bố đã đánh trúng một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu và một trung tâm chỉ huy, kiểm soát tại đây.

giao tranh giua my va iran tiep tuc leo thang, lan ra khap vung vinh hinh anh 1
Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran hôm 28/2. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, lần đầu tiên sau nhiều tuần giao tranh, Iran xác nhận tiến hành tấn công khu vực cảng Duqm của Oman, nơi đặt các cơ sở hậu cần và tiếp liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ. Trước đó, các đòn đáp trả của Tehran chủ yếu nhằm vào Cuwait và Bahrain, thỉnh thoảng mở rộng sang Jordan và Qatar.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chiến dịch được triển khai sau khi một tàu container treo cờ Síp bị Iran tấn công trên eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, các cuộc không kích đã đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự, bao gồm trận địa tên lửa, bệ phóng UAV, kho đạn, khí tài hải quân, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát ven biển. Tính từ đêm 7/7 đến sáng 12/7, quân đội Mỹ cho biết đã tấn công hơn 300 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran.

Washington cáo buộc Tehran gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải quốc tế và yêu cầu Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại cũng như mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Trong khi đó, IRGC khẳng định lực lượng hải quân Iran đã ngăn chặn một số tàu thuyền mà Tehran cho là di chuyển theo "tuyến đường bất hợp pháp" tại eo biển Hormuz trước khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ ven biển và hệ thống thông tin liên lạc của Iran.

Theo các nguồn tin từ Iran, ít nhất 4 tỉnh của nước này hứng chịu các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và thương mại. Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại tỉnh Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran, cùng các thành phố cảng Jask và Sirik.

Căng thẳng cũng nhanh chóng lan sang các quốc gia vùng Vịnh. Qatar cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa. Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo đã kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa, trong khi còi báo động cũng vang lên tại Bahrain.

Theo giới quan sát, các diễn biến mới cho thấy đối đầu Mỹ-Iran đang mở rộng cả về quy mô, cường độ lẫn phạm vi tác chiến. Nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn Trung Đông tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi Iran tuyên bố vẫn duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu, kéo theo áp lực đối với giá năng lượng và kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Oman tiếp tục đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran nhằm tìm kiếm giải pháp bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và ngăn chặn xung đột leo thang. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tín hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng nối lại đàm phán hoặc đạt được một thỏa thuận mới.

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Toàn cảnh quốc tế trưa 12/7: Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha

VOV.VN - Tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến căng thẳng với hàng loạt sự kiện nóng trong ngày 12/7. Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và bắn cảnh cáo các tàu cố vượt qua, trong khi quân đội Mỹ thông báo mở chiến dịch đáp trả sau vụ tấn công tàu dân sự....

Bá Thi-Quang Trung/VOV
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