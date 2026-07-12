Toàn cảnh quốc tế trưa 12/7: Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha

Mỹ tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ tối 11/7 (theo giờ Mỹ) cho biết đã tiến hành vòng không kích thứ ba trong tuần này nhằm vào Iran, đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự, sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.