Toàn cảnh quốc tế trưa 12/7: Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha

VOV.VN - Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tập kích Kiev vào rạng sáng 11/7, tiếp tục chuỗi các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Ukraine trong những ngày gần đây.
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VOV.VN - Quân đội Mỹ tối 11/7 (theo giờ Mỹ) cho biết đã tiến hành vòng không kích thứ ba trong tuần này nhằm vào Iran, đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự, sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.
VOV.VN - Quân đội Mỹ tối 11/7 (theo giờ Mỹ) cho biết đã tiến hành vòng không kích thứ ba trong tuần này nhằm vào Iran, đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự, sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.
VOV.VN - Một nghìn tên lửa “đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội đêm 11/7.
VOV.VN - Một nghìn tên lửa “đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội đêm 11/7.
VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắt đầu vòng tấn công thứ ba nhằm vào Iran, sau khi Iran tuyên bố lại đóng cửa eo biển Hormuz và bắn cảnh cáo một tàu dân sự tại đây.
VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắt đầu vòng tấn công thứ ba nhằm vào Iran, sau khi Iran tuyên bố lại đóng cửa eo biển Hormuz và bắn cảnh cáo một tàu dân sự tại đây.
VOV.VN - Sáng sớm 12/7, Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vào rằng họ đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi một số tàu cố gắng đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.
VOV.VN - Sáng sớm 12/7, Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vào rằng họ đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi một số tàu cố gắng đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.
VOV.VN - Sau các cuộc đối đầu với Iran, Israel đang đẩy nhanh phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn Arrow 4 và Arrow 5 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cấp lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo và tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa trong tương lai.
VOV.VN - Sau các cuộc đối đầu với Iran, Israel đang đẩy nhanh phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn Arrow 4 và Arrow 5 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cấp lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo và tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa trong tương lai.