English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toàn cảnh quốc tế trưa 12/7: Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha

Chủ Nhật, 14:31, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến căng thẳng với hàng loạt sự kiện nóng trong ngày 12/7. Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và bắn cảnh cáo các tàu cố vượt qua, trong khi quân đội Mỹ thông báo mở chiến dịch đáp trả sau vụ tấn công tàu dân sự....

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran
Mỹ tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ tối 11/7 (theo giờ Mỹ) cho biết đã tiến hành vòng không kích thứ ba trong tuần này nhằm vào Iran, đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự, sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.

Mỹ tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran

Mỹ tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ tối 11/7 (theo giờ Mỹ) cho biết đã tiến hành vòng không kích thứ ba trong tuần này nhằm vào Iran, đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự, sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.

Tổng thống Trump đáp trả lại lời đe dọa ám sát từ phía Iran
Tổng thống Trump đáp trả lại lời đe dọa ám sát từ phía Iran

VOV.VN - Một nghìn tên lửa “đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội đêm 11/7.

Tổng thống Trump đáp trả lại lời đe dọa ám sát từ phía Iran

Tổng thống Trump đáp trả lại lời đe dọa ám sát từ phía Iran

VOV.VN - Một nghìn tên lửa “đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội đêm 11/7.

Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công Iran để đáp trả vụ tấn công tàu dân sự ở Hormuz
Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công Iran để đáp trả vụ tấn công tàu dân sự ở Hormuz

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắt đầu vòng tấn công thứ ba nhằm vào Iran, sau khi Iran tuyên bố lại đóng cửa eo biển Hormuz và bắn cảnh cáo một tàu dân sự tại đây.

Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công Iran để đáp trả vụ tấn công tàu dân sự ở Hormuz

Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công Iran để đáp trả vụ tấn công tàu dân sự ở Hormuz

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắt đầu vòng tấn công thứ ba nhằm vào Iran, sau khi Iran tuyên bố lại đóng cửa eo biển Hormuz và bắn cảnh cáo một tàu dân sự tại đây.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz, bắn cảnh cáo vào tàu cố vượt qua đây
Iran đóng cửa eo biển Hormuz, bắn cảnh cáo vào tàu cố vượt qua đây

VOV.VN - Sáng sớm 12/7, Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vào rằng họ đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi một số tàu cố gắng đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz, bắn cảnh cáo vào tàu cố vượt qua đây

Iran đóng cửa eo biển Hormuz, bắn cảnh cáo vào tàu cố vượt qua đây

VOV.VN - Sáng sớm 12/7, Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vào rằng họ đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi một số tàu cố gắng đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Israel nâng cấp hệ thống Arrow tích hợp AI sau các cuộc đối đầu với Iran
Israel nâng cấp hệ thống Arrow tích hợp AI sau các cuộc đối đầu với Iran

VOV.VN - Sau các cuộc đối đầu với Iran, Israel đang đẩy nhanh phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn Arrow 4 và Arrow 5 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cấp lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo và tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa trong tương lai.

Israel nâng cấp hệ thống Arrow tích hợp AI sau các cuộc đối đầu với Iran

Israel nâng cấp hệ thống Arrow tích hợp AI sau các cuộc đối đầu với Iran

VOV.VN - Sau các cuộc đối đầu với Iran, Israel đang đẩy nhanh phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn Arrow 4 và Arrow 5 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cấp lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo và tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa trong tương lai.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ