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Tổng thống Trump đáp trả lại lời đe dọa ám sát từ phía Iran

Chủ Nhật, 09:39, 12/07/2026
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VOV.VN - Một nghìn tên lửa “đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội đêm 11/7.

Tổng thống Trump nói ông đang đáp trả những lời đe dọa “ám sát, hoặc âm mưu ám sát” ông. Trong tang lễ của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, những người đưa tang đã giơ cao các tấm áp phích hoặc biểu ngữ kêu gọi giết ông Trump cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Mới đây, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng khẳng định nợ máu phải được trả.

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Tổng thống Mỹ Trump giơ nắm đấm sau khi bị ám sát hụt trước đây. Ảnh: AP.

Sau khi Mỹ kết thúc các cuộc tấn công mới nhất vào hôm 9/7, nhiều cuộc tấn công khác được cho là đã nhắm vào Iran, làm dấy lên câu hỏi về việc ai khác có thể đang nhắm mục tiêu vào Cộng hòa Hồi giáo. Israel không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này, khiến công luận chú ý đến các quốc gia Arab vùng Vịnh. Cũng ngày 9/7, Iran đã trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách nhắm mục tiêu vào Bahrain, Jordan, Kuwait và Qatar.

Các cuộc tấn công vào Iran trong hai ngày đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 115 người khác bị thương, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cho biết.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
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