English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ tấn công trở lại sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 09:08, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 72 giờ tương đối yên tĩnh, căng thẳng một lần nữa bùng phát tại vùng Vịnh, khi lực lượng Mỹ tấn công trở lại nhằm vào Iran, viện lý do quốc gia Hồi giáo tập kích tàu hàng ở eo biển Hormuz

 

Lực lượng Mỹ vừa phát động đợt tập kích thứ 3 trong tuần vào Iran, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM). Đòn tấn công nhằm đáp trả việc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nổ súng vào tàu thương mại M/V GFS Galaxy mang cờ Cộng hòa Síp tại eo biển Hormuz, khiến một thủy thủ mất tích và phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không nói rõ mục tiêu của đợt tập kích là gì.

my tan cong tro lai sau khi iran dong cua eo bien hormuz hinh anh 1
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đầu giờ sáng 12/7 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. IRGC đồng thời khẳng định đã phóng tên lửa tấn công một tàu hàng cố tình phớt lờ cảnh báo và tiến vào eo biển Hormuz sau khi lệnh phong tỏa được ban bố.

Hiện IRGC chưa công bố biện pháp đáp trả chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ. Trước đó, sau khi hứng đòn oanh tạc từ quân đội Mỹ đêm 7 và 8/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều lập tức tuyên bố đáp trả và sau đó phát động tấn công trả đũa. Mục tiêu giáng trả của IRGC là loạt căn cứ Mỹ đặt tại các nước vùng Vịnh và Jordan.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran, Oman và Qatar thảo luận cơ chế quản lý eo Hormuz
Iran, Oman và Qatar thảo luận cơ chế quản lý eo Hormuz

VOV.VN - Giới chức 3 nước Iran, Oman và Qatar, được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Iran tuyên bố chủ quyền.

Iran, Oman và Qatar thảo luận cơ chế quản lý eo Hormuz

Iran, Oman và Qatar thảo luận cơ chế quản lý eo Hormuz

VOV.VN - Giới chức 3 nước Iran, Oman và Qatar, được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Iran tuyên bố chủ quyền.

Israel nâng cấp hệ thống Arrow tích hợp AI sau các cuộc đối đầu với Iran
Israel nâng cấp hệ thống Arrow tích hợp AI sau các cuộc đối đầu với Iran

VOV.VN - Sau các cuộc đối đầu với Iran, Israel đang đẩy nhanh phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn Arrow 4 và Arrow 5 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cấp lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo và tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa trong tương lai.

Israel nâng cấp hệ thống Arrow tích hợp AI sau các cuộc đối đầu với Iran

Israel nâng cấp hệ thống Arrow tích hợp AI sau các cuộc đối đầu với Iran

VOV.VN - Sau các cuộc đối đầu với Iran, Israel đang đẩy nhanh phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn Arrow 4 và Arrow 5 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cấp lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo và tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa trong tương lai.

Giải mã hành động của Iran tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz
Giải mã hành động của Iran tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz được cho không chỉ nhằm gây gián đoạn hoạt động hàng hải mà còn cho thấy nỗ lực của Iran nhằm duy trì vị thế chiến lược tại tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Giải mã hành động của Iran tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz

Giải mã hành động của Iran tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz được cho không chỉ nhằm gây gián đoạn hoạt động hàng hải mà còn cho thấy nỗ lực của Iran nhằm duy trì vị thế chiến lược tại tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Nóng thế giới 12/7: Mỹ - Iran bất đồng về đàm phán, ông Trump cảnh báo cứng rắn
Nóng thế giới 12/7: Mỹ - Iran bất đồng về đàm phán, ông Trump cảnh báo cứng rắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ và Iran bất đồng về tuyên bố nối lại đàm phán; Nga phóng loạt tên lửa vào Kiev; Ukraine lập Bộ Tư lệnh Tấn công tầm xa…

Nóng thế giới 12/7: Mỹ - Iran bất đồng về đàm phán, ông Trump cảnh báo cứng rắn

Nóng thế giới 12/7: Mỹ - Iran bất đồng về đàm phán, ông Trump cảnh báo cứng rắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ và Iran bất đồng về tuyên bố nối lại đàm phán; Nga phóng loạt tên lửa vào Kiev; Ukraine lập Bộ Tư lệnh Tấn công tầm xa…

Ông Trump: Hàng nghìn tên lửa sẽ khai hỏa nếu Iran nhắm mục tiêu vào Tổng thống Mỹ
Ông Trump: Hàng nghìn tên lửa sẽ khai hỏa nếu Iran nhắm mục tiêu vào Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/7 tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công Iran nếu chính phủ Iran thực hiện hoặc âm mưu ám sát người đứng đầu nước Mỹ.

Ông Trump: Hàng nghìn tên lửa sẽ khai hỏa nếu Iran nhắm mục tiêu vào Tổng thống Mỹ

Ông Trump: Hàng nghìn tên lửa sẽ khai hỏa nếu Iran nhắm mục tiêu vào Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/7 tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công Iran nếu chính phủ Iran thực hiện hoặc âm mưu ám sát người đứng đầu nước Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ