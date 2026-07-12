Mỹ tấn công trở lại sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz

Lực lượng Mỹ vừa phát động đợt tập kích thứ 3 trong tuần vào Iran, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM). Đòn tấn công nhằm đáp trả việc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nổ súng vào tàu thương mại M/V GFS Galaxy mang cờ Cộng hòa Síp tại eo biển Hormuz, khiến một thủy thủ mất tích và phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không nói rõ mục tiêu của đợt tập kích là gì.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đầu giờ sáng 12/7 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. IRGC đồng thời khẳng định đã phóng tên lửa tấn công một tàu hàng cố tình phớt lờ cảnh báo và tiến vào eo biển Hormuz sau khi lệnh phong tỏa được ban bố.

Hiện IRGC chưa công bố biện pháp đáp trả chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ. Trước đó, sau khi hứng đòn oanh tạc từ quân đội Mỹ đêm 7 và 8/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều lập tức tuyên bố đáp trả và sau đó phát động tấn công trả đũa. Mục tiêu giáng trả của IRGC là loạt căn cứ Mỹ đặt tại các nước vùng Vịnh và Jordan.