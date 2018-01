Giao tranh giữa quân đội Philippines và phiến quân, 10 người chết

Theo một sỹ quan quân đội, lực lượng chính phủ đã tấn công khoảng 50 tay súng Hồi giáo tự do Bangsamoro tại thị trấn Datu Unsay thuộc tỉnh Maguindanao ở miền nam Philippines. Quân chính phủ đã sử dụng máy bay và cả pháo trong cuộc tấn công. Cuộc giao tranh đã khiến 9 tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo tự do Bangsamoro và 1 binh sỹ chính phủ thiệt mạng.

Lính Philippines trong chiến dịch truy quét tại Marawi. Ảnh: Reuters.

Quân đội chính phủ Philippines đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào nhóm Hồi giáo tự do Bangsamoro kể từ tháng 8 năm ngoái, sau khi nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ký hiệp ước hòa bình với chính phủ vào năm 2014.

Nhóm Hồi giáo tự do Bangsamoro tách ra nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro để chống lại hiệp ước hòa bình. Nhóm Hồi giáo tự do Bangsamoro giống như nhóm Abu Sayyaf và Maute cũng cam kết trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Philippines tiêu diệt 4 tay súng vụ tấn công trong ngày Giáng sinh VOV.VN - Bốn tay súng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong các vụ không kích của quân đội Philippines. Con trai Tổng thống Philippines từ chức phó thị trưởng Con trai cả của ông Duterte xin từ chức phó thị trưởng Davao, sau khi bị cáo buộc dính líu đến việc buôn ma túy. Tìm thấy 37 thi thể nạn nhân vụ cháy tòa nhà thương mại Philippines VOV.VN - Lính cứu hỏa Phlippines đã phát hiện tất cả 37 thi thể bị mắc kẹt trong đám cháy tại tòa nhà thương mại ở thành phố Davao, miền Nam nước này. Bão Tembin tàn phá Philippines và đang hướng vào Việt Nam VOV.VN - Theo BBC, đã có ít nhất 74 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị mất tích khi cơn bão Tembin tràn qua khu vực miền Nam Philippines.