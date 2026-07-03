English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan kỷ luật 5 quan chức, mở rộng điều tra đường dây "chạy" điểm công chức

Thứ Sáu, 12:30, 03/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/7, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, 5 quan chức thuộc Cục Quản lý Hành chính Địa phương (DLA) đã bị đưa vào diện điều tra kỷ luật do liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương.

 

Đây là đường dây “chạy” kết quả thi công chức quy mô đặc biệt lớn, với hàng nghìn thí sinh bị tình nghi liên quan.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Ủy ban điều tra do Phó Thường trực Bộ Nội vụ Santitorn Yimlamai đứng đầu hoàn tất báo cáo sơ bộ chỉ sau một tuần vào cuộc, xác nhận có hành vi cố tình làm giả kết quả và gian lận nghiêm trọng.

thai lan ky luat 5 quan chuc, mo rong dieu tra duong day chay diem cong chuc hinh anh 1
Thủ tướng Anutin Charnvirakul phát biểu tại cuộc họp báo hôm 2/7/2026 về vụ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Theo ông Santitorn, Ủy ban đã triệu tập 15 cá nhân để thẩm vấn. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhiều sai phạm lớn. Đơn vị thầu tổ chức thi đã chậm trễ bàn giao dữ liệu, không chuyển ngay tệp bài thi đã chấm về cho Cục Quản lý Hành chính Địa phương (DLA) sau khi tiếp nhận từ 10 điểm thi trên toàn quốc. Qua kiểm tra ngẫu nhiên 79 bài thi mẫu lưu trong USB thu giữ từ DLA, có tới 48 bài thi bị sai lệch điểm số so với danh sách kết quả, trong đó hơn một nửa đã bị sửa điểm ở cả hai phần thi để nâng lên mức cao hơn.

DLA cũng bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi không tiến hành đối chiếu ngược danh sách thí sinh vượt qua vòng thi chuyên môn với kết quả hai phần thi trước đó, trong khi một số dữ liệu điểm số đã bị chỉnh sửa cố ý ngay trước khi tải lên nền tảng công bố kết quả chính thức.

Cơ quan chức năng nhận định đây là mạng lưới gian lận có tổ chức, có sự cấu kết giữa quan chức DLA, nhà thầu và doanh nghiệp tư nhân. Ít nhất 5 cán bộ DLA sẽ phải đối mặt với cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Cùng ngày, Ủy ban Phi tập trung và Quản lý Hành chính Địa phương của Hạ viện đã triệu tập họp khẩn để chất vấn các bên liên quan. Đáng chú ý, đại diện Đại học Srinakharinwirot (SWU), đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi, đã vắng mặt không rõ lý do.

Đường dây này được cho là đã thu của mỗi thí sinh từ 350.000-800.000 baht (khoảng 10.500 USD-24.000 USD), tùy theo vị trí công chức mà thí sinh muốn “chạy” kết quả.

Vụ việc liên quan đến kỳ thi tuyển công chức chính quyền địa phương được tổ chức trên toàn Thái Lan vào tháng 2/2025, với hơn 6.600 vị trí do Cục Chính quyền địa phương Thái Lan tuyển dụng.

Thủ tướng Anutin khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trục lợi, đồng thời đảm bảo tiến trình thu thập chứng cứ pháp lý không bị gián đoạn.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau bê bối gian lận thi cử
Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau bê bối gian lận thi cử

VOV.VN - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 24/6 đã chính thức ra lệnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức hành chính địa phương, sau khi lực lượng chức năng triệt phá một đường dây gian lận thi cử quy mô lớn.

Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau bê bối gian lận thi cử

Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau bê bối gian lận thi cử

VOV.VN - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 24/6 đã chính thức ra lệnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức hành chính địa phương, sau khi lực lượng chức năng triệt phá một đường dây gian lận thi cử quy mô lớn.

Thái Lan triệt phá đường dây gian lận thi công chức quy mô đặc biệt lớn
Thái Lan triệt phá đường dây gian lận thi công chức quy mô đặc biệt lớn

VOV.VN - Giới chức Thái Lan mới đây cho biết đã phát hiện và triệt phá một đường dây “chạy” kết quả thi công chức quy mô đặc biệt lớn, với hàng nghìn thí sinh bị tình nghi liên quan.

Thái Lan triệt phá đường dây gian lận thi công chức quy mô đặc biệt lớn

Thái Lan triệt phá đường dây gian lận thi công chức quy mô đặc biệt lớn

VOV.VN - Giới chức Thái Lan mới đây cho biết đã phát hiện và triệt phá một đường dây “chạy” kết quả thi công chức quy mô đặc biệt lớn, với hàng nghìn thí sinh bị tình nghi liên quan.

Thái Lan phá đường dây rửa tiền hơn 10 tỷ baht mỗi năm núp bóng đào tiền ảo
Thái Lan phá đường dây rửa tiền hơn 10 tỷ baht mỗi năm núp bóng đào tiền ảo

VOV.VN - Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đang mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia bị nghi rửa hơn 10 tỷ baht mỗi năm thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép.

Thái Lan phá đường dây rửa tiền hơn 10 tỷ baht mỗi năm núp bóng đào tiền ảo

Thái Lan phá đường dây rửa tiền hơn 10 tỷ baht mỗi năm núp bóng đào tiền ảo

VOV.VN - Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đang mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia bị nghi rửa hơn 10 tỷ baht mỗi năm thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ