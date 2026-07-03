Thái Lan kỷ luật 5 quan chức, mở rộng điều tra đường dây "chạy" điểm công chức

Đây là đường dây “chạy” kết quả thi công chức quy mô đặc biệt lớn, với hàng nghìn thí sinh bị tình nghi liên quan.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Ủy ban điều tra do Phó Thường trực Bộ Nội vụ Santitorn Yimlamai đứng đầu hoàn tất báo cáo sơ bộ chỉ sau một tuần vào cuộc, xác nhận có hành vi cố tình làm giả kết quả và gian lận nghiêm trọng.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul phát biểu tại cuộc họp báo hôm 2/7/2026 về vụ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Theo ông Santitorn, Ủy ban đã triệu tập 15 cá nhân để thẩm vấn. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhiều sai phạm lớn. Đơn vị thầu tổ chức thi đã chậm trễ bàn giao dữ liệu, không chuyển ngay tệp bài thi đã chấm về cho Cục Quản lý Hành chính Địa phương (DLA) sau khi tiếp nhận từ 10 điểm thi trên toàn quốc. Qua kiểm tra ngẫu nhiên 79 bài thi mẫu lưu trong USB thu giữ từ DLA, có tới 48 bài thi bị sai lệch điểm số so với danh sách kết quả, trong đó hơn một nửa đã bị sửa điểm ở cả hai phần thi để nâng lên mức cao hơn.

DLA cũng bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi không tiến hành đối chiếu ngược danh sách thí sinh vượt qua vòng thi chuyên môn với kết quả hai phần thi trước đó, trong khi một số dữ liệu điểm số đã bị chỉnh sửa cố ý ngay trước khi tải lên nền tảng công bố kết quả chính thức.

Cơ quan chức năng nhận định đây là mạng lưới gian lận có tổ chức, có sự cấu kết giữa quan chức DLA, nhà thầu và doanh nghiệp tư nhân. Ít nhất 5 cán bộ DLA sẽ phải đối mặt với cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Cùng ngày, Ủy ban Phi tập trung và Quản lý Hành chính Địa phương của Hạ viện đã triệu tập họp khẩn để chất vấn các bên liên quan. Đáng chú ý, đại diện Đại học Srinakharinwirot (SWU), đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi, đã vắng mặt không rõ lý do.

Đường dây này được cho là đã thu của mỗi thí sinh từ 350.000-800.000 baht (khoảng 10.500 USD-24.000 USD), tùy theo vị trí công chức mà thí sinh muốn “chạy” kết quả.

Vụ việc liên quan đến kỳ thi tuyển công chức chính quyền địa phương được tổ chức trên toàn Thái Lan vào tháng 2/2025, với hơn 6.600 vị trí do Cục Chính quyền địa phương Thái Lan tuyển dụng.

Thủ tướng Anutin khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trục lợi, đồng thời đảm bảo tiến trình thu thập chứng cứ pháp lý không bị gián đoạn.