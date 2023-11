Hà Lan chuyển những máy bay chiến đấu F16 để huấn luyện phi công Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, đây chỉ là một phần trong gói hỗ trợ máy bay F16 của Hà Lan cho Ukraine. Trong những ngày tới, Hà Lan sẽ tiếp tục chuyển khoảng 12 đến 18 máy bay chiến đấu F16 khác. Ngoài máy bay chiến đấu, Hà Lan cũng cam kết sẽ gửi thêm các thiết bị quân sự khác cho Ukraine, trong đó có cả tên lửa Patriot.

Ảnh minh họa: Le Monde

Hà Lan hiện là một trong những quốc gia phương Tây viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, với khoảng 2,5 tỷ euro trong năm 2023.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte từng nhấn mạnh rằng, xung đột tại Ukraine vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nước này do liên quan trực tiếp đến an ninh chung của châu Âu. Việc gửi máy bay chiến đấu F16 cho Ukraine đã khiến Thủ tướng Hà Lan vấp phải sự chỉ trích của không ít đảng cánh tả và cánh hữu bởi điều này được cho sẽ đẩy Hà Lan can dự vào cuộc xung đột.