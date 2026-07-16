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Hạ viện Mỹ đề xuất cấp thêm 60 tỷ USD cho chiến dịch quân sự liên quan đến Iran

Thứ Năm, 05:46, 16/07/2026
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VOV.VN - Các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 15/7 công bố dự thảo nghị quyết ngân sách mới, trong đó đề xuất cấp thêm 60 tỷ USD cho quân đội nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột với Iran.

Đề xuất được đưa ra theo cơ chế “hòa giải ngân sách”, cho phép đảng Cộng hòa thông qua dự luật tại Thượng viện với đa số quá bán mà không cần sự ủng hộ của phe Dân chủ. Đây là gói hòa giải ngân sách thứ ba mà Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các lãnh đạo Cộng hòa đang thúc đẩy.

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Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo dự thảo dài 47 trang, Ủy ban Quân vụ Hạ viện sẽ được phân bổ thêm 60 tỷ USD để bổ sung kho dự trữ vũ khí, tăng cường năng lực quân sự và đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ cuộc xung đột với Iran. Ngoài ra, dự luật còn dành 13 tỷ USD cho các chương trình tình báo mật và 12 tỷ USD hỗ trợ ngành nông nghiệp, vốn chịu tác động từ giá năng lượng và phân bón tăng cao do bất ổn tại Trung Đông.

Tuy nhiên, con số 60 tỷ USD vẫn thấp hơn nhiều so với mức 350 tỷ USD mà Tổng thống Trump từng kêu gọi Quốc hội bổ sung cho quốc phòng trong gói hòa giải ngân sách mới. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt giữa Nhà Trắng và các nghị sĩ Cộng hòa về quy mô chi tiêu.

Đề xuất cũng đang vấp phải sự phản đối từ cả hai đảng. Phe Dân chủ chỉ trích kế hoạch sẽ làm gia tăng nợ công để tài trợ cho cuộc chiến với Iran, trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối bảo thủ tài khóa phản đối vì dự luật không đi kèm các biện pháp cắt giảm chi tiêu để bù đắp khoản ngân sách mới. Theo các tổ chức giám sát ngân sách, nếu được thông qua, gói hòa giải này có thể khiến nợ công của Mỹ tăng thêm hơn 100 tỷ USD trong 10 năm tới khi tính cả chi phí lãi vay.

Quang Trung/VOV-Washington
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