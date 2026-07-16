Mỹ liên tiếp đánh phá các bệ phóng tên lửa Iran sau lệnh phong tỏa hải quân

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết đợt tấn công đầu tiên bắt đầu khoảng 6h sáng, theo giờ miền Đông nước Mỹ, kéo dài khoảng 90 phút và nhằm vào các hệ thống phòng thủ ven biển cùng các bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Greater Tunb. Khoảng 9 giờ sau, Mỹ tiếp tục tiến hành đợt không kích thứ hai.

Mỹ sử dụng xuồng không người lái trong cuộc chiến với Iran. Ảnh: Reuters

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị tấn công là những năng lực quân sự mà Iran sử dụng để đe dọa hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Một số quan chức Mỹ cho biết chiến dịch cũng nhằm làm suy yếu các khí tài quân sự của Iran trước khi Washington tiến hành những hoạt động quy mô lớn hơn nhằm bảo đảm tuyến hàng hải này được mở cửa.

Phía Iran cho biết nhiều địa điểm quanh thành phố Ahvaz, cảng Bandar Abbas và khu vực Konarak đã bị tấn công. Truyền thông nhà nước Iran cũng cáo buộc một cuộc không kích diễn ra gần một bệnh viện có trung tâm điều trị ung thư trẻ em tại Ahvaz, buộc cơ sở này phải sơ tán tạm thời. Iran cho biết chưa ghi nhận thương vong trong các vụ tấn công.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố Tehran đang bước vào “một cuộc chiến sinh tử với Mỹ”, đồng thời khẳng định an ninh quốc gia gắn liền với việc duy trì quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang chịu sức ép lớn và muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Ông khẳng định Washington đã cảnh báo Tehran cần sớm quay trở lại bàn đàm phán.

Các cuộc không kích của Mỹ đã khiến giá dầu Brent tăng trong phiên giao dịch ngày 15/7 tăng lên 84,95 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan. Kuwait cho biết đã đánh chặn bốn tên lửa và 21 máy bay không người lái của Iran, không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Về triển vọng ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ và đang ưu tiên các biện pháp quốc phòng. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Qalibaf nhấn mạnh Iran vẫn coi ngoại giao là một công cụ cần thiết, đồng thời cho rằng chỉ lựa chọn chiến tranh hoặc chỉ lựa chọn đàm phán đều là những sai lầm chiến lược.