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Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự ở Iran

Thứ Sáu, 09:06, 24/07/2026
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VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 23/7 đã thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran, phản ánh sự chia rẽ ngày càng lớn trong Quốc hội về cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông. 

Nghị quyết do Hạ nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal bảo trợ và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ cùng 4 nghị sĩ Cộng hòa gồm Tom Barrett, Warren Davidson, Thomas Massie và Brian Fitzpatrick.

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Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran. Ảnh: Reuters

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh ít nhất 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, bà Jayapal gọi đây là "lá phiếu của lương tâm", đồng thời cho rằng Quốc hội cần khẳng định lại thẩm quyền hiến định trong việc quyết định các vấn đề chiến tranh và hòa bình, cũng như yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng, Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết theo hướng hạn chế quyền sử dụng lực lượng quân sự của Tổng thống tại Iran. Tháng trước, cả Hạ viện và Thượng viện cũng đã thông qua các nghị quyết tương tự, cho thấy sự bất mãn ngày càng gia tăng của lưỡng đảng đối với cách chính quyền Trump xử lý cuộc chiến.

Bốn nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lần này cũng từng đứng về phía đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 6. Tại Thượng viện, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski và Bill Cassidy cũng từng ủng hộ nghị quyết yêu cầu hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết đảng này sẽ tiếp tục thúc đẩy Thượng viện đưa vấn đề ra bỏ phiếu nhằm buộc từng thượng nghị sĩ công khai lập trường. Theo ông Schumer, các nghị sĩ không thể vừa khẳng định ủng hộ quân đội Mỹ, vừa để các binh sĩ tiếp tục tham gia một cuộc chiến chưa có lối thoát rõ ràng.

Mặc dù các nghị quyết này không buộc Nhà Trắng phải lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự, nhưng chúng tạo thêm sức ép chính trị đối với chính quyền Trump và tái khẳng định quan điểm của Quốc hội rằng việc đưa quân đội Mỹ tham gia các cuộc xung đột kéo dài cần có sự chấp thuận rõ ràng của cơ quan lập pháp theo Hiến pháp Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
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