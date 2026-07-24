Thời sự quốc tế sáng 24/7: Iran tung UAV nhằm mục tiêu mật cứ CIA

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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 tuyên bố Saudi Arabia sẽ phải tham gia Hiệp định Abraham nếu muốn thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự vừa ký với Mỹ được thông qua.
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho hay, thiệt hại đối với tàu thuyền sẽ được “bồi thường bằng tiền của Iran” mà Mỹ kiểm soát.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho hay, thiệt hại đối với tàu thuyền sẽ được “bồi thường bằng tiền của Iran” mà Mỹ kiểm soát.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.
VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ và Saudi Arabia công bố ngày 22/7 tạo ra một tình thế đặc biệt tại Trung Đông. Đó là khi đồng minh Israel cảm nhận được chính sách của Mỹ ngày càng độc lập hơn với mong muốn của mình.
VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ và Saudi Arabia công bố ngày 22/7 tạo ra một tình thế đặc biệt tại Trung Đông. Đó là khi đồng minh Israel cảm nhận được chính sách của Mỹ ngày càng độc lập hơn với mong muốn của mình.