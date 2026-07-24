Thời sự quốc tế sáng 24/7: Iran tung UAV nhằm mục tiêu mật cứ CIA

VOV.VN - Mỹ đang điều tra khả năng Nga đã hỗ trợ Iran trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một số cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), tại Trung Đông. Vị trí của những cơ sở này được giữ bí mật nghiêm ngặt. Hiện chưa rõ số lượng và vị trí các cơ sở CIA bị UAV Iran tấn công.