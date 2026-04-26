Indonesia đình chỉ 1.700 bếp ăn vi phạm tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Chủ Nhật, 19:11, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tạm thời đình chỉ hoạt động của hơn 1.700 bếp ăn phục vụ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, sau khi phát hiện nhiều vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, khiến hơn 11.000 trường hợp ngộ độc thực phẩm trong năm 2025.

Phát biểu trước báo giới tại Jakarta ngày 25/4, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Phát triển và Điều tra Đặc biệt (Bappisus) của chính phủ, ông Aries Marsudiyanto cho biết, hầu hết các bếp ăn phục vụ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí bị đình chỉ do cắt giảm chi phí, hạ thấp tiêu chuẩn bữa ăn. Yêu cầu các bếp ăn phải khắc phục những thiếu sót, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Đồng thời kêu các nhà điều hành ưu tiên chất lượng hơn lợi nhuận, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với thực phẩm an toàn và bổ dưỡng.

Một số học sinh tỉnh Trung Java, Indonesia được điều trị tại một cơ sở y tế do ngộ độc thực phẩm hôm 18-4. (Ảnh Quân sự Demak)

Cơ quan Kiểm soát Phát triển và Điều tra Đặc biệt Indonesia thường xuyên phối hợp với Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp gian lận khẩu phần ăn và giảm chất lượng thực phẩm. Chẳng hạn một con gà dành cho 12 phần ăn nhưng chia tới 20 phần, khẩu phần trứng hàng tuần cũng giảm so với quy định. Đây là những thủ đoạn các nhà điều hành bếp ăn tối đa hóa lợi nhuận, khiến trẻ em không được cung cấp những bữa ăn bổ dưỡng đúng tiêu chuẩn.

Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí là một trong những chương trình trọng điểm của Tổng thống Prabowo Subianto, nhằm cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày cho 82 triệu học sinh và phụ nữ mang thai, để chống suy dinh dưỡng thấp còi và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đến nay Chương trình đang được triển khai trên toàn quốc thông qua 23.678 bếp ăn, phục vụ hơn 60 triệu người, trong đó khoảng 49 triệu học sinh.

Tuy nhiên quá trình triển khai Chương trình phát hiện nhiều sai phạm, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, khiến hơn 11.000 trường hợp nhiễm ngộ độc trong năm 2025. Gần đây nhất hôm 18/4, gần 200 người tại Trung Ja-va (Java) nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn do bữa ăn miễn phí. Các nhà chức trách cho rằng cần có sự giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo chương trình đạt được mục tiêu đề ra mà không ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc giá trị dinh dưỡng.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tin liên quan

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu
VOV.VN - Giáo dục không chỉ dạy chữ mà còn nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Tại các tỉnh Tây Bắc, nhiều trường chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đặc biệt đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe, tạo niềm vui và “níu chân” học sinh vùng cao đến lớp.

Đà Nẵng quản lý chặt an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh ăn uống
VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang vào mùa du lịch, dự kiến lượng du khách rất đông, nhu cầu ăn uống tăng cao. Vì vậy, công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm đang được các ngành chức năng tăng cường kiểm tra tại các chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh ăn uống để bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.

Nghiên cứu nhân rộng mô hình quản lý an toàn thực phẩm tại TP.HCM
VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND TP.HCM về đánh giá mô hình Sở An toàn thực phẩm, nhằm tổng kết thực tiễn từ TP.HCM để phục vụ xây dựng đề án quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Chuyên mục "An toàn thực phẩm" chính thức lên sóng VTV1
VOV.VN - Chuyên mục "An toàn thực phẩm" do Đài THVN phối hợp với Bộ Y tế thực hiện, phát sóng vào 20h40 thứ Tư hàng tuần trên VTV1 và nền tảng số quốc gia VTVgo.

Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm bị "xé lẻ", tập trung nhiều vào giấy phép
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, thực trạng quản lý an toàn thực phẩm hiện nay đang lâm vào tình trạng "phân tán", "xé lẻ", dẫn đến thiếu hiệu quả.

