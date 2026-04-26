Indonesia đình chỉ 1.700 bếp ăn vi phạm tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Phát biểu trước báo giới tại Jakarta ngày 25/4, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Phát triển và Điều tra Đặc biệt (Bappisus) của chính phủ, ông Aries Marsudiyanto cho biết, hầu hết các bếp ăn phục vụ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí bị đình chỉ do cắt giảm chi phí, hạ thấp tiêu chuẩn bữa ăn. Yêu cầu các bếp ăn phải khắc phục những thiếu sót, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Đồng thời kêu các nhà điều hành ưu tiên chất lượng hơn lợi nhuận, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với thực phẩm an toàn và bổ dưỡng.

Một số học sinh tỉnh Trung Java, Indonesia được điều trị tại một cơ sở y tế do ngộ độc thực phẩm hôm 18-4. (Ảnh Quân sự Demak)

Cơ quan Kiểm soát Phát triển và Điều tra Đặc biệt Indonesia thường xuyên phối hợp với Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp gian lận khẩu phần ăn và giảm chất lượng thực phẩm. Chẳng hạn một con gà dành cho 12 phần ăn nhưng chia tới 20 phần, khẩu phần trứng hàng tuần cũng giảm so với quy định. Đây là những thủ đoạn các nhà điều hành bếp ăn tối đa hóa lợi nhuận, khiến trẻ em không được cung cấp những bữa ăn bổ dưỡng đúng tiêu chuẩn.

Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí là một trong những chương trình trọng điểm của Tổng thống Prabowo Subianto, nhằm cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày cho 82 triệu học sinh và phụ nữ mang thai, để chống suy dinh dưỡng thấp còi và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đến nay Chương trình đang được triển khai trên toàn quốc thông qua 23.678 bếp ăn, phục vụ hơn 60 triệu người, trong đó khoảng 49 triệu học sinh.

Tuy nhiên quá trình triển khai Chương trình phát hiện nhiều sai phạm, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, khiến hơn 11.000 trường hợp nhiễm ngộ độc trong năm 2025. Gần đây nhất hôm 18/4, gần 200 người tại Trung Ja-va (Java) nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn do bữa ăn miễn phí. Các nhà chức trách cho rằng cần có sự giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo chương trình đạt được mục tiêu đề ra mà không ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc giá trị dinh dưỡng.