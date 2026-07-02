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Trung Quốc chuẩn bị đón cơn bão đầu tiên trong năm nay

Thứ Năm, 16:41, 02/07/2026
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VOV.VN - Bão Maysak dự kiến sẽ đổ bộ Trung Quốc 2 lần, vào Hải Nam và Quảng Tây trong hai ngày 3 và 4/7.

Tại cuộc họp báo vừa tổ chức hôm nay (2/7), Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, một vùng áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông dự kiến ​​sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới vào chiều và tối cùng ngày, sau đó đổ bộ lần đầu vào bờ biển phía Đông đảo Hải Nam khoảng từ chiều đến tối 3/7 (cấp bão nhiệt đới đến bão nhiệt đới mạnh) và đổ bộ tiếp lần hai vào bờ biển Quảng Tây đến bờ biển phía Bắc Việt Nam (cấp bão nhiệt đới) trong ngày 4/7.

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Mưa lũ gây ngập lụt trên đường phố ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc ngày 1/7/2026. Ảnh: VCG

Cũng theo cơ quan này, do ảnh hưởng của bão, từ ngày 2-4/7, hầu hết Biển Đông, các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc, eo biển Quỳnh Châu và vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 7-9, một số vùng biển có gió cấp 10-11, giật cấp 12-13.

Từ ngày 3-5/7, một số khu vực thuộc đảo Hải Nam, phía Nam Quảng Đông, Quảng Tây, Đông Nam Quý Châu và Tây Nam Hồ Nam sẽ có mưa to đến rất to, có nơi mưa cực to.

Theo thông tin trước đó từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đây sẽ là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào nước này trong năm nay.

Để ứng phó với bão, Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ IV về phòng chống lũ và bão ở Hải Nam, Quảng Tây và Quảng Đông vào lúc 12h trưa ngày 2/7, đồng thời cử một nhóm công tác đến Hải Nam để hỗ trợ chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ.

Cùng ngày, ông Viên Giai Song, Phó giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, cho biết khả năng xảy ra mưa lớn ở nước này đang tăng lên do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño.

Trong khi đó, một đợt mưa lớn mới đang tàn phá nhiều khu vực rộng lớn của Trung Quốc, khiến chính quyền phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ IV về kiểm soát lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam (miền Trung) và tỉnh Vân Nam (Tây Nam), đồng thời duy trì mức độ ứng phó tương tự đối với các tỉnh An Huy, Giang Tây (miền Đông) và tỉnh Quý Châu (Tây Nam).

Khi Trung Quốc bước vào mùa lũ chính, nước này đã phải tổ chức một cuộc họp Bộ Chính trị hôm 30/6 để bàn về công tác phòng chống mưa lũ. Hội nghị cảnh báo, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan hơn bình thường trong năm nay, với tình trạng hạn hán và lũ lụt xảy ra cùng lúc.

Cuộc họp yêu cầu tăng cường kiểm soát lũ lụt trên các sông hồ lớn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt chú trọng đến nguy cơ biến đổi đột ngột giữa hạn hán và lũ lụt, cũng như tăng cường quản lý và điều phối thống nhất các nguồn nước.

Hội nghị cũng yêu cầu triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai nhanh chóng và hiệu quả, tăng cường công tác chuẩn bị lực lượng ứng phó khẩn cấp, trang thiết bị và vật tư.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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