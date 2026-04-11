Hải quân Pakistan cứu hộ 18 thuyền viên gặp nạn, có công dân Việt Nam

Theo Cơ quan Quan hệ Công chúng Liên quân Pakistan (ISPR), ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu hàng Gold Autumn, tàu hải quân PNS Hunain đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn. Tàu hàng gặp nạn ở vị trí cách bờ biển Pakistan khoảng 200 hải lý, tức khoảng 370 km.

Lực lượng hải quân Pakistan đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cung cấp hỗ trợ y tế, tham gia chữa cháy, đánh giá thiệt hại và đưa toàn bộ thủy thủ đoàn ra khỏi khu vực nguy hiểm. 18 thuyền viên được cứu hộ mang quốc tịch Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar, Việt Nam và Indonesia. Sau đó, họ được đưa về thành phố Karachi của Pakistan để tiếp tục điều trị y tế và làm thủ tục hồi hương.

Ảnh hiện trường. (Ảnh: ISPR)

Hiện chưa rõ tàu hàng gặp nạn của nước nào và nguyên nhân xảy ra vụ viêc. Hải quân Pakistan cho biết, hoạt động cứu hộ nhân đạo trong điều kiện xa bờ thể hiện năng lực sẵn sàng ứng phó và cam kết của Hải quân Pakistan trong việc phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp trên biển trong khu vực phụ trách.

Trước đó, hồi tháng 3, Hải quân Pakistan đã phát động chiến dịch “Muhafiz-ul-Bahr” nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải và thương mại trên biển, trong bối cảnh các rủi ro an ninh khu vực gia tăng và các tuyến vận tải quan trọng có nguy cơ bị gián đoạn.