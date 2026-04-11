Hải quân Pakistan cứu hộ 18 thuyền viên gặp nạn, có công dân Việt Nam

Thứ Bảy, 05:37, 11/04/2026
VOV.VN - Hải quân Pakistan vừa thông báo đã kịp thời cứu hộ và sơ tán 18 thuyền viên của một tàu hàng gặp sự cố trên khu vực Bắc biển Ả Rập, sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Trong số các thành viên thủy thủ đoàn được cứu có công dân Việt Nam.

Theo Cơ quan Quan hệ Công chúng Liên quân Pakistan (ISPR), ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu hàng Gold Autumn, tàu hải quân PNS Hunain đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn. Tàu hàng gặp nạn ở vị trí cách bờ biển Pakistan khoảng 200 hải lý, tức khoảng 370 km.

Lực lượng hải quân Pakistan đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cung cấp hỗ trợ y tế, tham gia chữa cháy, đánh giá thiệt hại và đưa toàn bộ thủy thủ đoàn ra khỏi khu vực nguy hiểm. 18 thuyền viên được cứu hộ mang quốc tịch Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar, Việt Nam và Indonesia. Sau đó, họ được đưa về thành phố Karachi của Pakistan để tiếp tục điều trị y tế và làm thủ tục hồi hương.

hai quan pakistan cuu ho 18 thuyen vien gap nan, co cong dan viet nam hinh anh 1
Ảnh hiện trường. (Ảnh: ISPR)

Hiện chưa rõ tàu hàng gặp nạn của nước nào và nguyên nhân xảy ra vụ viêc. Hải quân Pakistan cho biết, hoạt động cứu hộ nhân đạo trong điều kiện xa bờ thể hiện năng lực sẵn sàng ứng phó và cam kết của Hải quân Pakistan trong việc phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp trên biển trong khu vực phụ trách.

Trước đó, hồi tháng 3, Hải quân Pakistan đã phát động chiến dịch “Muhafiz-ul-Bahr” nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải và thương mại trên biển, trong bối cảnh các rủi ro an ninh khu vực gia tăng và các tuyến vận tải quan trọng có nguy cơ bị gián đoạn.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ lên đường tới Pakistan, cảnh báo Iran trước thềm đàm phán
Phó Tổng thống Mỹ lên đường tới Pakistan, cảnh báo Iran trước thềm đàm phán

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa lên chuyên cơ Không lực Hai, khởi hành tới Islamabad, Pakistan - nơi ông sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán quan trọng với phía Iran.

Phó Tổng thống Mỹ lên đường tới Pakistan, cảnh báo Iran trước thềm đàm phán

Phó Tổng thống Mỹ lên đường tới Pakistan, cảnh báo Iran trước thềm đàm phán

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa lên chuyên cơ Không lực Hai, khởi hành tới Islamabad, Pakistan - nơi ông sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán quan trọng với phía Iran.

Pakistan đối mặt thách thức lớn trong vai trò trung gian Mỹ - Iran
Pakistan đối mặt thách thức lớn trong vai trò trung gian Mỹ - Iran

VOV.VN - Nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn, khi bất đồng về mặt trận Lebanon và các diễn biến leo thang trên thực địa làm xói mòn nền tảng của lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.

Pakistan đối mặt thách thức lớn trong vai trò trung gian Mỹ - Iran

Pakistan đối mặt thách thức lớn trong vai trò trung gian Mỹ - Iran

VOV.VN - Nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn, khi bất đồng về mặt trận Lebanon và các diễn biến leo thang trên thực địa làm xói mòn nền tảng của lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.

Pakistan thắt chặt an ninh, sẵn sàng cho cuộc gặp Mỹ - Iran
Pakistan thắt chặt an ninh, sẵn sàng cho cuộc gặp Mỹ - Iran

VOV.VN - Chính phủ Pakistan đang triển khai hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại thủ đô Islamabad, đồng thời tuyên bố nghỉ lễ hai ngày nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đàm phán trực tiếp dự kiến giữa Mỹ và Iran.

Pakistan thắt chặt an ninh, sẵn sàng cho cuộc gặp Mỹ - Iran

Pakistan thắt chặt an ninh, sẵn sàng cho cuộc gặp Mỹ - Iran

VOV.VN - Chính phủ Pakistan đang triển khai hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại thủ đô Islamabad, đồng thời tuyên bố nghỉ lễ hai ngày nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đàm phán trực tiếp dự kiến giữa Mỹ và Iran.

