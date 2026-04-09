Pakistan thắt chặt an ninh, sẵn sàng cho cuộc gặp Mỹ - Iran

Ngày 9/4, lực lượng an ninh Pakistan đã thiết lập nhiều trạm kiểm soát tại thủ đô Islamabad, đặc biệt tại khu vực “Vùng Đỏ” – nơi tập trung các cơ quan chính phủ và ngoại giao. Mọi phương tiện ra vào đều bị kiểm tra chặt chẽ, trong khi nhiều trường học, cửa hàng tạm đóng cửa, hoạt động dân sinh bị hạn chế để đảm bảo an ninh.

Đáng chú ý, Pakistan đã phong tỏa khu vực bán kính khoảng 3 km quanh khách sạn Serena ở Islamabad – là địa điểm lưu trú dự kiến của các phái đoàn. Khách sạn này cũng yêu cầu toàn bộ khách hiện tại trả phòng sớm.

Theo kế hoạch, phái đoàn Iran sẽ đến Pakistan vào cuối ngày 9/4, trong khi các cuộc đàm phán chính thức với phía Mỹ dự kiến bắt đầu từ ngày 11/4. Đây được xem là vòng đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai bên, với lệnh ngừng bắn 2 tuần mong manh vừa đạt được.

Lực lượng an ninh Pakistan phong tỏa nhiều tuyến đường. (Ảnh: Reuters)

Tới thời điểm này, đã làm khá tốt vai trò trung gian, đặc biệt là nỗ lực hòa giải xuyên đêm nhằm ngăn mọi thứ đổ vỡ và thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần đạt được.

Hướng tới cuộc đàm phán chuẩn bị diễn ra, Pakistan đang cố gắng giữ nhịp ngừng bắn trên thực địa và “dọn đường” để đối thoại giữa Mỹ và Iran có cơ hội đi xa hơn. Các nguồn tin cho biết, Islamabad sẽ tiếp tục chủ động “thiết kế không gian đối thoại”, trung gian điều phối chương trình nghị sự, ưu tiên các vấn đề ít nhạy cảm trước như an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz hay cơ chế ngừng bắn kéo dài.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm nay cho biết, Islamabad đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình khu vực, trong đó có cả vấn đề Lebanon. Trong cuộc điện đàm với Nhà lãnh đạo Pakistan, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã đề nghị Islamabad hỗ trợ chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel nhắm vào nước này.