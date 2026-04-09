Pakistan thắt chặt an ninh, sẵn sàng cho cuộc gặp Mỹ - Iran

Thứ Năm, 22:29, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Pakistan đang triển khai hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại thủ đô Islamabad, đồng thời tuyên bố nghỉ lễ hai ngày nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đàm phán trực tiếp dự kiến giữa Mỹ và Iran.

Ngày 9/4, lực lượng an ninh Pakistan đã thiết lập nhiều trạm kiểm soát tại thủ đô Islamabad, đặc biệt tại khu vực “Vùng Đỏ” – nơi tập trung các cơ quan chính phủ và ngoại giao. Mọi phương tiện ra vào đều bị kiểm tra chặt chẽ, trong khi nhiều trường học, cửa hàng tạm đóng cửa, hoạt động dân sinh bị hạn chế để đảm bảo an ninh.

Đáng chú ý, Pakistan đã phong tỏa khu vực bán kính khoảng 3 km quanh khách sạn Serena ở Islamabad – là địa điểm lưu trú dự kiến của các phái đoàn. Khách sạn này cũng yêu cầu toàn bộ khách hiện tại trả phòng sớm.

Theo kế hoạch, phái đoàn Iran sẽ đến Pakistan vào cuối ngày 9/4, trong khi các cuộc đàm phán chính thức với phía Mỹ dự kiến bắt đầu từ ngày 11/4. Đây được xem là vòng đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai bên, với lệnh ngừng bắn 2 tuần mong manh vừa đạt được.

pakistan that chat an ninh, san sang cho cuoc gap my - iran hinh anh 1
Lực lượng an ninh Pakistan phong tỏa nhiều tuyến đường. (Ảnh: Reuters)

Tới thời điểm này, đã làm khá tốt vai trò trung gian, đặc biệt là nỗ lực hòa giải xuyên đêm nhằm ngăn mọi thứ đổ vỡ và thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần đạt được.

Hướng tới cuộc đàm phán chuẩn bị diễn ra, Pakistan đang cố gắng giữ nhịp ngừng bắn trên thực địa và “dọn đường” để đối thoại giữa Mỹ và Iran có cơ hội đi xa hơn. Các nguồn tin cho biết, Islamabad sẽ tiếp tục chủ động “thiết kế không gian đối thoại”, trung gian điều phối chương trình nghị sự, ưu tiên các vấn đề ít nhạy cảm trước như an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz hay cơ chế ngừng bắn kéo dài.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm nay cho biết, Islamabad đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình khu vực, trong đó có cả vấn đề Lebanon. Trong cuộc điện đàm với Nhà lãnh đạo Pakistan, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã đề nghị Islamabad hỗ trợ chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel nhắm vào nước này.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Giải mã vai trò then chốt của Pakistan trong đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Trong thời điểm then chốt, Pakistan đã đưa ra đề xuất vào phút chót, góp phần ngăn chặn nguy cơ Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế sẽ làm rõ hơn vấn đề này.

Iran xác nhận ngừng bắn 2 tuần, bắt đầu đàm phán vào ngày 10/4 tại Pakistan

VOV.VN - Sáng sớm 8/4, Iran đã chính thức xác nhận thực thi lệnh ngừng bắn 2 tuần với Mỹ và Israel theo sáng kiến của Pakistan. Động thái được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chấp nhận đề xuất ngừng bắn 2 tuần.

Sắp có tin tốt về Iran sau đề xuất ngừng bắn 2 tuần của Pakistan?

VOV.VN - Một nguồn tin khu vực cho biết:"dự kiến ​​sẽ có tin tốt từ cả hai phía trong thời gian ngắn tới” và các cuộc thảo luận tìm giải pháp cho xung đột ở Iran được Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir trực tiếp dẫn dắt. Nguồn tin này cho biết thêm rằng một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết tối 7/4.

