Phó Tổng thống Mỹ lên đường tới Pakistan, cảnh báo Iran trước thềm đàm phán

Thứ Sáu, 21:16, 10/04/2026
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa lên chuyên cơ Không lực Hai, khởi hành tới Islamabad, Pakistan - nơi ông sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán quan trọng với phía Iran.

“Chúng tôi mong đợi các cuộc đàm phán và tin rằng kết quả sẽ tích cực”, ông Vance nói với báo giới trước khi lên đường tới Islamabad, Pakistan.

pho tong thong my len duong toi pakistan, canh bao iran truoc them dam phan hinh anh 1
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Mỹ nêu rõ: “Như Tổng thống Donald Trump đã khẳng định, nếu phía Iran sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, chúng tôi cũng sẵn sàng thể hiện sự hợp tác tương ứng. Nhưng nếu họ tìm cách "đánh lừa" chúng tôi, họ sẽ thấy rằng đoàn đàm phán sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó".

Ông Vance cho biết Tổng thống Trump đã đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng cho đoàn đàm phán, trong đó có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, song không tiết lộ thêm chi tiết.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán theo hướng tích cực. Tổng thống đã đưa ra những định hướng khá rõ ràng và chúng ta hãy sẽ chờ xem kết quả", ông Vance nói.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: đàm phán Mỹ Iran Phó Tổng thống Mỹ đoàn đàm phán Mỹ cuộc chiến Iran cảnh báo Iran Tổng thống Trump
Tin liên quan

Pakistan đối mặt thách thức lớn trong vai trò trung gian Mỹ - Iran

VOV.VN - Nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn, khi bất đồng về mặt trận Lebanon và các diễn biến leo thang trên thực địa làm xói mòn nền tảng của lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel
VOV.VN - Giới chức y tế Iran công bố số người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của liên quân Mỹ – Israel nhằm vào nước này trong hơn một tháng xung đột vừa qua đã vượt 3.000 người, cao gấp ba lần so với cuộc chiến hồi tháng 6/2025.

Bất đồng chưa được hóa giải, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran chao đảo
VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nhiều thách thức khi căng thẳng tại Lebanon gia tăng và tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai “điểm nóng” này không chỉ phản ánh những bất đồng sâu sắc giữa các bên mà còn khiến tiến trình đàm phán hòa bình trở nên mong manh.

