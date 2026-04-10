Phó Tổng thống Mỹ lên đường tới Pakistan, cảnh báo Iran trước thềm đàm phán

“Chúng tôi mong đợi các cuộc đàm phán và tin rằng kết quả sẽ tích cực”, ông Vance nói với báo giới trước khi lên đường tới Islamabad, Pakistan.

Phó Tổng thống Mỹ nêu rõ: “Như Tổng thống Donald Trump đã khẳng định, nếu phía Iran sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, chúng tôi cũng sẵn sàng thể hiện sự hợp tác tương ứng. Nhưng nếu họ tìm cách "đánh lừa" chúng tôi, họ sẽ thấy rằng đoàn đàm phán sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó".

Ông Vance cho biết Tổng thống Trump đã đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng cho đoàn đàm phán, trong đó có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, song không tiết lộ thêm chi tiết.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán theo hướng tích cực. Tổng thống đã đưa ra những định hướng khá rõ ràng và chúng ta hãy sẽ chờ xem kết quả", ông Vance nói.