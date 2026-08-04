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Hạn hán và cháy rừng tiếp tục gây ảnh hưởng đến các nhà máy điện ở châu Âu

Thứ Ba, 07:50, 04/08/2026
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VOV.VN - Hậu quả của đợt nắng nóng lịch sử mùa hè năm nay vẫn đang tiếp diễn khắp châu Âu. Nhiệt độ tăng cao và hạn hán trong khu vực đã dẫn đến nhiệt độ tăng cao, mực nước sông giảm xuống và các vụ cháy rừng xảy ra, gây ảnh hưởng đáng kể đến các nhà máy điện hạt nhân trên toàn lục địa. 

Nhiều chính phủ ở Trung và Đông Âu đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và ngăn chặn khủng hoảng năng lượng sau khi mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục, đẩy các nhà máy điện đến bờ vực ngừng hoạt động.

Hạn hán kéo dài và các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp đã khiến một trong những con sông lớn nhất châu Âu cạn kiệt nước, đẩy mực nước sông Danube tại thủ đô Budapest của Hungary xuống khoảng 10 cm vào 3.8, thấp hơn so với mức thấp kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2018. 

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Mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục có thể dẫn đến việc nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau 44 năm vận hành. Nhà máy Paks với công suất 1.916 MWe và bốn tổ máy là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary và theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, sản xuất 42% lượng điện của cả nước.

Theo thông tin được công bố, tính đến hết ngày 2/8, nhà máy chỉ sản xuất được 240 MW điện. Trong một video đăng tải trên các trang mạng xã hội, Thủ tướng Péter Magyar cho biết giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước khi Hungary phải vật lộn với mực nước sông Danube thấp và nhu cầu năng lượng cao. Tính đến 3/8, tuabin cuối cùng còn hoạt động của nhà máy Paks vẫn đang vận hành và hy vọng sẽ có thể tiếp tục hoạt động vào ngày 4/8.

Ông Magyar cho biết các dự báo về quản lý nguồn nước đã trở nên lạc quan hơn. Tuy nhiên, mặc dù những nỗ lực giảm tiêu thụ năng lượng trong nước đã làm giảm nhu cầu điện năng xuống 700 MW trong một ngày trước đó, nhưng khả năng phải đóng cửa nhà máy Paks vẫn còn hiện hữu. 

Tại một khu vực khác dọc sông Danube, hải quân Romania đã thực hiện thành công các vụ nổ có kiểm soát để chuyển hướng dòng chảy của sông về phía nhà máy điện hạt nhân Cernavoda công suất 1.300 MWe, nơi một trong hai lò phản ứng đã ngừng hoạt động.

Trước đó, ngày 31/7, Thủ tướng Ilie Bolojan cho biết ông đã phê duyệt khoản phân bổ từ quỹ dự trữ ngân sách của chính phủ cho các biện pháp kỹ thuật nhằm duy trì mực nước cần thiết để giữ cho lò phản ứng cuối cùng đang hoạt động của Cernavoda và là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của cả nước tiếp tục vận hành.

Hải Đăng/VOV-Praha
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