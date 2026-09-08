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Hàn Quốc tuyên bố tận dụng công nghiệp quốc phòng đóng góp cho hòa bình thế giới

Thứ Ba, 10:48, 08/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố, sẽ tận dụng năng lực sản xuất và công nghiệp quốc phòng để xây dựng một thế giới an toàn và thịnh vượng. 

 

Trong một tuyên bố được đưa ra tại Đối thoại Quốc phòng Seoul (SDD) - một diễn đàn an ninh thường niên do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook nhấn mạnh rằng các cuộc chiến tranh và xung đột dù xảy ra ở bên ngoài lãnh thổ, nhưng sẽ không chỉ giới hạn ở một khu vực cụ thể, mà lan rộng ra khắp thế giới - nơi mọi thứ đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và ảnh hưởng to lớn đến sinh kế của người dân.

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Thủ tướng Han Seong-sook phát biểu tại Đối thoại Quốc phòng Seoul ngày 08/09. Ảnh: Yonhap News

Vì vậy, Hàn Quốc sẽ tận dụng năng lực sản xuất và tính cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng, kinh nghiệm dân chủ hóa và sức mạnh của văn hóa Hàn Quốc…, để xây dựng một thế giới an toàn và thịnh vượng hơn, hoàn thành trách nhiệm duy trì hòa bình thế giới, cung cấp viện trợ nhân đạo và ứng phó với thiên tai.

Người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc cũng khẳng định, chính quyền do Tổng thống Lee Jae-myung lãnh đạo đang nỗ lực hướng tới xây dựng một đất nước Hàn Quốc không tiến lên đơn độc, mà cùng tìm kiếm lợi ích chung với các đối tác thông qua ngoại giao thực dụng tập trung vào lợi ích quốc gia, đồng thời theo đuổi sự chung sống hòa bình và thịnh vượng.

Thủ tướng Han Seong-sook cũng cho biết, Hàn Quốc sẽ nỗ lực xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, nhưng hòa bình đó sẽ không chỉ giới hạn ở khu vực bán đảo, mà còn mở rộng ra cả khu vực Đông Bắc Á, và cuối cùng góp phần vào hòa bình thế giới và sự thịnh vượng chung.

Đối thoại Quốc phòng Seoul - sự kiện ​​diễn ra từ ngày 7-9/9 với chủ đề “Hướng tới sự chung sống mới trong một kỷ nguyên đầy biến động”, quy tụ khoảng 1.000 đại biểu đến từ 67 quốc gia và tổ chức quốc tế. Được khởi xướng vào năm 2012, diễn đàn thường niên này là một cơ chế ngoại giao quốc phòng đa phương cấp cao, tập trung vào việc thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực. Trong sự kiện năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã không tham dự - động thái được đánh giá là do có liên quan đến chuyến thăm gần đây của ông tới đền thờ Yasukuni và vấp phải sự phản ứng gay gắt từ Chính phủ Hàn Quốc. Sự việc này đã làm giảm đáng kể bầu không khí hợp tác quốc phòng song phương vốn đang trên đà cải thiện tốt đẹp trước đó giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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