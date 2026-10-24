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Hàn Quốc công bố kế hoạch phóng vệ tinh quân sự bằng tên lửa nội địa

Thứ Bảy, 06:14, 24/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch sử dụng tên lửa đẩy Nuri do nước này tự phát triển để phóng các vệ tinh phục vụ nhiều mục đích như dự án công và quân sự - quốc phòng.

Ông Oh Tae-seok, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, cho biết theo kế hoạch, từ nay đến năm 2032, Hàn Quốc sẽ thực hiện ít nhất một vụ phóng mỗi năm. Cụ thể, nước này sẽ lần đầu tiên phóng vệ tinh phục vụ mục đích quân sự - quốc phòng vào năm 2031 và đến năm 2032 sẽ phóng 3 vệ tinh đi kèm với vệ tinh đa năng “Arirang-8”.

Arirang-8 là vệ tinh sử dụng radar khẩu độ tổng hợp (SAR) để quan sát mặt đất bằng sóng vi ba, sẽ phối hợp với 3 vệ tinh khác, dự kiến được đưa lên quỹ đạo vào năm 2032 trong lần phóng thứ 12. Hệ thống này sẽ lần đầu tiên áp dụng phương thức “đa tĩnh” (multistatic), trong đó thiết bị phát và thiết bị thu sóng vô tuyến được vận hành trên các nền tảng riêng biệt.

han quoc cong bo ke hoach phong ve tinh quan su bang ten lua noi dia hinh anh 1
Tên lửa Nuri số 5 được phóng hôm 7-10-2026. Ảnh Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA)

Trong lần phóng thứ 6, vào nửa cuối năm 2027, tên lửa Nuri sẽ mang theo các vệ tinh siêu nhỏ thuộc “chùm vệ tinh” từ số 7 đến số 11. Đến lần phóng thứ 7 vào năm 2028, tên lửa này sẽ đưa vệ tinh cỡ trung thế hệ mới số 5 vào quỹ đạo.

Tiếp đó, trong lần phóng thứ 8 vào năm 2029, một vệ tinh viễn thông quay quanh Mặt Trăng sẽ được phóng lên. Lần phóng thứ 9 vào năm 2030 sẽ đưa 2 vệ tinh viễn thông quỹ đạo thấp vào không gian và trong lần phóng thứ 10 cùng năm, một tàu đổ bộ Mặt Trăng cỡ nhỏ sẽ được triển khai.

Trong lần phóng thứ 11, dự kiến vào năm 2031, tên lửa Nuri sẽ đưa 4 vệ tinh quang - điện tử (EO) siêu nhỏ vào quỹ đạo. Nếu tất cả các lần phóng đều suôn sẻ, tỷ lệ thành công tính đến lần phóng thứ 11 sẽ đạt 90%.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul cũng bày tỏ ý định thúc đẩy việc phóng thêm khoảng 8 vệ tinh quốc phòng nữa, bên cạnh 4 vệ tinh dự kiến được phóng vào năm 2031. Dự kiến, tên lửa Nuri sẽ được sử dụng cho các mục đích quốc phòng khi độ tin cậy của nó đã được kiểm chứng đầy đủ.

Đây là lần đầu tiên kế hoạch sử dụng tên lửa Nuri để phóng vệ tinh quân sự của Hàn Quốc được công bố.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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