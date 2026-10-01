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Quốc hội Romania phủ quyết nội các do Mureșan đề xuất

Thứ Năm, 06:59, 01/10/2026
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VOV.VN - Ngày 30/9, Quốc hội Romania đã phủ quyết nội các do Thủ tướng được chỉ định Siegfried Mureșan đề xuất, buộc Tổng thống Nicușor Dan phải mở vòng tham vấn mới và đề cử một thủ tướng khác.

Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Romania, nội các do Thủ tướng được chỉ định Siegfried Mureșan đề xuất nhận được 182 phiếu thuận và 15 phiếu chống, so với 233 phiếu cần thiết để được thông qua. Kết quả này buộc Tổng thống Nicușor Dan phải xem xét các biện pháp thay thế để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại quốc gia Đông Nam Âu này.

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Ngày 30/09, Quốc hội Romania đã phủ quyết nội các do Thủ tướng được chỉ định Siegfried Mureșan đề xuất (Ảnh: theo intellinews.com)

Phát biểu sau khi nội các của ông Mureșan không giành được tín nhiệm, Tổng thống Nicușor Dan cho biết, ông sẽ tổ chức một vòng tham vấn mới với các đảng phái chính trị của Romania vào đầu tuần tới và đề cử một thủ tướng mới trong cùng ngày. Ông cũng đề nghị các đảng phái họp nội bộ và đưa ra các giải pháp khả thi trước cuộc tham vấn, đồng thời nhấn mạnh, Romania sẽ tiếp tục duy trì định hướng chính sách thân phương Tây và tôn trọng các cam kết tài chính đã ký kết.

Đánh giá về khả năng tổ chức bầu cử sớm, Tổng thống Nicușor Dan cho rằng, bước đi này sẽ kéo dài bất ổn chính trị trong nước, làm suy giảm lòng tin của người dân và thị trường tài chính, đồng thời không giải quyết được tình trạng thiếu đa số trong nghị viện hiện nay.

Trước ông Mureșan, Tổng thống Dan đã đề cử cố vấn Eugen Tomac, tuy nhiên ông này rút lui theo yêu cầu của nguyên thủ và chưa đưa nội các ra quốc hội. Ứng viên thứ hai là Adrian Veștea của Đảng Tự do Quốc gia (PNL). Nội các của ông Veștea bị phủ quyết ngày 22/6 với 189 phiếu thuận. Ông Mureșan là ứng viên thứ ba và nội các của ông bị phủ quyết ngày 30/9 với 182 phiếu thuận.

Theo Hiến pháp Romania, tổng thống được quyền giải tán quốc hội sau khi tham vấn chủ tịch hai viện và lãnh đạo các nhóm nghị sĩ, nếu quốc hội không trao phiếu tín nhiệm để lập chính phủ trong vòng 60 ngày kể từ lần yêu cầu đầu tiên và sau khi ít nhất hai lần đề nghị thành lập chính phủ bị phủ quyết. Nếu chọn giải tán quốc hội, bầu cử quốc hội phải diễn ra trong tối đa 3 tháng, quốc hội mới phải được triệu tập trong tối đa 20 ngày sau bầu cử. Trong lúc đó, tổng thống vẫn có thể đề cử thủ tướng mới và ứng viên có 10 ngày để thành lập nội các và giành phiếu tín nhiệm.

Theo giới phân tích, việc Thủ tướng được chỉ định Mureșan không giành được tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội Romania có thể sẽ khiến cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Nam Âu này tiếp tục kéo dài kể từ khi chính phủ của ông Bolojan bị giải thể bằng kiến nghị bất tín nhiệm vào tháng 5/2026.

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NATO bác bỏ cáo buộc nhắm vào Kaliningrad

VOV.VN - Ngày 30/9, người phát ngôn của NATO, Allison Hart, đã xác nhận Nga đã gửi một thông điệp bằng văn bản tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong một tuyên bố, khối này kịch liệt lên án hành động đe dọa sử dụng vũ lực bao gồm cả vấn đề hạt nhân.

Như Hoa /VOV-Praha
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