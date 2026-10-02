Hàn Quốc giải thể Viện Kiểm sát, thành lập 2 cơ quan mới

Căn cứ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Cơ quan Công tố và Luật Cơ quan Điều tra Trọng án sửa đổi, Cơ quan Công tố Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm về việc truy tố và duy trì tranh tụng tại các phiên tòa, trong khi Cơ quan Điều tra tội phạm nghiêm trọng chịu trách nhiệm điều tra 7 loại tội phạm nguy hiểm, gồm ngược đãi trẻ em, bạo lực gia đình, tội phạm tình dục, tội phạm tình dục đối với trẻ em, hành vi rình rập, ngược đãi người khuyết tật và ngược đãi người cao tuổi.

Tháo dỡ tên và logo của Viện Kiểm sát Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Mặc dù Viện Kiểm sát bị giải thể, nhưng các chức danh Tổng trưởng Công tố và công tố viên vẫn được giữ nguyên, do đây là những chức danh được quy định trong Hiến pháp và việc bãi bỏ, thay đổi đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp. Khác với Viện Kiểm sát – nơi tự chủ đưa ra quyết định điều tra và truy tố, Cơ quan Công tố đóng vai trò truy tố dựa trên kết quả điều tra của các cơ quan khác và thực hiện tranh tụng tại tòa để đạt được phán quyết có tội. Việc yêu cầu cấp lệnh cũng chỉ có thể được thực hiện khi có đề nghị từ các cơ quan khác.

Bên cạnh đó, đối với các vụ án mà nghi phạm là thẩm phán, công tố viên hoặc quan chức cảnh sát cấp cao, một cơ quan khác là Cơ quan Điều tra tội phạm công chức cấp cao của Hàn Quốc vẫn sẽ trực tiếp đảm nhiệm thụ lý. Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang khẩn trương hoàn tất công tác nhân sự cho cả hai cơ quan mới và đang nỗ lực hết sức để ổn định bộ máy tổ chức.