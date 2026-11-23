Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc (KBS), các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã mở rộng một cơ sở làm giàu urani tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, phía tây bắc nước này. Các chuyên gia ước tính, nếu được lắp đặt thêm máy ly tâm, cơ sở này có thể sản xuất thêm hơn 35 kg urani làm giàu ở mức độ cao mỗi năm. Đây là vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một cơ sở hạt nhân. Ảnh: KCNA

KBS cũng cho biết, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA ngày 18/11, Tổng giám đốc Rafael Grossi cho biết hoạt động mở rộng cơ sở làm giàu urani tại Yongbyon bắt đầu từ giữa tháng 9/2026 và phần xây dựng bên ngoài công trình đã cơ bản hoàn tất vào cuối tháng 10.

Bên cạnh việc mở rộng cơ sở hiện có, Triều Tiên còn đang xây dựng một cơ sở làm giàu urani quy mô lớn khác tại Yongbyon. Hồi tháng 6 năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát cơ sở mới này, đồng thời yêu cầu các nhà khoa học đẩy mạnh sản xuất vật liệu hạt nhân dùng để chế tạo vũ khí.

Tổng giám đốc IAEA bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên tiếp tục mở rộng chương trình làm giàu urani, bao gồm xây dựng cơ sở mới và mở rộng các cơ sở hiện có tại Yongbyon. Ông cũng cho biết, lò phản ứng hạt nhân công suất 5 MW tại Yongbyon, có khả năng sản xuất plutoni phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân, nhiều khả năng vẫn đang hoạt động.

Trong khi đó, báo The Wall Street Journal của Mỹ nhận định việc mở rộng các cơ sở hạt nhân cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất cả urani làm giàu ở mức độ cao và plutoni. Theo tờ báo, việc củng cố năng lực hạt nhân cũng có thể giúp nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thêm lợi thế trong quan hệ với Washington, qua đó ít chịu sức ép phải đáp lại những lời kêu gọi đối thoại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong chuyến công du châu Á gần đây, Tổng thống Trump đã đề cập khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, song cuộc gặp đã không diễn ra.