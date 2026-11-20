Hàn Quốc từng đứng đầu bảng xếp hạng trong ba kỳ đánh giá liên tiếp từ năm 2010-2014, trước khi tụt xuống vị trí thứ 4 vào năm 2024. Trong bảng xếp hạng năm nay, Đan Mạch đứng thứ 2, Singapore xếp thứ 3, trong khi Mỹ và Nhật Bản lần lượt giữ vị trí thứ 13 và 29.

Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Jiji Press

Theo Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc, nước này được đánh giá cao về dịch vụ công trực tuyến và hạ tầng viễn thông. Đáng chú ý, chỉ số liên quan đến trình độ giáo dục của người dân tăng 6 bậc so với năm 2024, góp phần quan trọng đưa Hàn Quốc trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ngoài ra, một số dịch vụ công trực tuyến của Hàn Quốc cũng được đánh giá cao, như Cổng dịch vụ công Government 24, thẻ căn cước điện tử tích hợp trên điện thoại thông minh và các dịch vụ cung cấp thông tin về trợ cấp, hỗ trợ phù hợp với từng cá nhân.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn cả việc đứng đầu thế giới là người dân thực sự cảm nhận được những thay đổi trong cuộc sống hằng ngày”. Ông Lee cũng khẳng định sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của người dân.

Chính phủ điện tử cho phép người dân thực hiện các thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công thông qua internet và các nền tảng trực tuyến. Liên Hợp Quốc đánh giá, xếp hạng chính phủ điện tử hai năm một lần, dựa trên các tiêu chí như chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và trình độ giáo dục của người dân.