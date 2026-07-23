Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Cho Hyun khẳng định cơ chế ASEAN+3 không đơn thuần là một diễn đàn đối thoại, mà đóng vai trò là khuôn khổ cho những nỗ lực phối hợp hiệu quả, từ cuộc khủng hoảng tài chính ASEAN năm 1997 đến thiên tai và đại dịch COVID-19… Sự hợp tác giữa các nước ASEAN+3 đã mang lại những kết quả có ý nghĩa khi khu vực cần sự hợp tác nhất. Trong bối cảnh ASEAN+3 tiếp tục đối mặt với các thách thức mới, Bộ trưởng Hàn Quốc kêu gọi sự hợp tác có ý nghĩa của diễn đàn để giải quyết các vấn đề an ninh lương thực và năng lượng.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Ảnh: ASEAN 2026

Về vấn đề Triều Tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: “Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt hòa bình và thịnh vượng chung trên Bán đảo Triều Tiên bằng cách nối lại đối thoại với Triều Tiên. Tôi biết ơn sự ủng hộ kiên định của ASEAN+3 đối với các nỗ lực này, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Wa Chunying) bày tỏ ủng hộ chủ đề nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines - “Cùng nhau định hướng tương lai”, khẳng định Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng việc phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp và tình hữu nghị với các nước láng giềng, tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để thực hiện đầy đủ kế hoạch công tác giai đoạn 2023-2027 và làm sâu sắc thêm hợp tác.