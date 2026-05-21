Hàn Quốc và Ấn Độ thắt chặt hợp tác công nghiệp quốc phòng

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có cuộc hội đàm tại Seoul để trao đổi ý kiến về các phương hướng và biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực mình phụ trách.

Dựa theo “Tầm nhìn chiến lược chung Hàn - Ấn” vừa đạt được tại hội đàm thượng đỉnh song phương được tiến hành vào tháng Tư vừa qua, các nhà lãnh đạo ngành quốc phòng hai nước đã nhất trí sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (Ảnh Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Liên quan công nghiệp quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá cao kết quả thực hiện hợp đồng xuất khẩu sang Ấn Độ pháo tự hành K9 - một loại trọng pháo chủ lực có sức công phá rất mạnh của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác mua bán vũ khí, khí tài quân sự.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy cơ chế đối thoại chính sách định kỳ, hướng tới phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng Hàn - Ấn theo nguyên tắc “đôi bên cùng có lợi” trong tương lai, với tư cách những đối tác tin cậy có cùng chí hướng trong khu vực.

Nhân dịp này, Hàn Quốc và Ấn Độ đã ký kết Hiệp định hợp tác về xây dựng nền tảng cho cơ chế hợp tác quốc phòng thực chất giữa hai bên, thông qua những nội dung cụ thể như phối hợp bảo đảm an ninh mạng trong quốc phòng, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (PKO), liên kết giữa các đại học quốc phòng hai nước…

Được biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019 đến nay, một Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tiến hành công du tới Hàn Quốc và sự kiện này được coi là dấu mốc quan trọng đối với quá trình thúc đẩy hợp tác Hàn - Ấn trong thời kỳ mới.