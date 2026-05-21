Hàn Quốc và Ấn Độ thắt chặt hợp tác công nghiệp quốc phòng

Thứ Năm, 07:06, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Hàn Quốc đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

 

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có cuộc hội đàm tại Seoul để trao đổi ý kiến về các phương hướng và biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực mình phụ trách.

Dựa theo “Tầm nhìn chiến lược chung Hàn - Ấn” vừa đạt được tại hội đàm thượng đỉnh song phương được tiến hành vào tháng Tư vừa qua, các nhà lãnh đạo ngành quốc phòng hai nước đã nhất trí sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (Ảnh Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Liên quan công nghiệp quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá cao kết quả thực hiện hợp đồng xuất khẩu sang Ấn Độ pháo tự hành K9 - một loại trọng pháo chủ lực có sức công phá rất mạnh của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác mua bán vũ khí, khí tài quân sự.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy cơ chế đối thoại chính sách định kỳ, hướng tới phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng Hàn - Ấn theo nguyên tắc “đôi bên cùng có lợi” trong tương lai, với tư cách những đối tác tin cậy có cùng chí hướng trong khu vực.

Nhân dịp này, Hàn Quốc và Ấn Độ đã ký kết Hiệp định hợp tác về xây dựng nền tảng cho cơ chế hợp tác quốc phòng thực chất giữa hai bên, thông qua những nội dung cụ thể như phối hợp bảo đảm an ninh mạng trong quốc phòng, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (PKO), liên kết giữa các đại học quốc phòng hai nước…

Được biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019 đến nay, một Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tiến hành công du tới Hàn Quốc và sự kiện này được coi là dấu mốc quan trọng đối với quá trình thúc đẩy hợp tác Hàn - Ấn trong thời kỳ mới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Hàn Quốc nâng cảnh báo khủng bố trước bầu cử địa phương

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (20/5) đã nâng mức cảnh báo khủng bố trên toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 6 tới, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng nhắm vào ứng cử viên và các hoạt động vận động tranh cử.

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (20/5) đã nâng mức cảnh báo khủng bố trên toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 6 tới, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng nhắm vào ứng cử viên và các hoạt động vận động tranh cử.

Mỹ đồng ý bán nhiều trực thăng quân sự đa năng cho Hàn Quốc

VOV.VN - Nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho hay, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chính thức chấp nhận dự án cung cấp các loại trực thăng quân sự đa năng cho Hàn Quốc, trong khuôn khổ Chương trình bán sản phẩm quân sự ra nước ngoài (FMS).

VOV.VN - Nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho hay, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chính thức chấp nhận dự án cung cấp các loại trực thăng quân sự đa năng cho Hàn Quốc, trong khuôn khổ Chương trình bán sản phẩm quân sự ra nước ngoài (FMS).

Thủ tướng Ấn Độ kết thúc công du 6 ngày, nâng tầm quan hệ đối tác với nhiều nước

VOV.VN - Kết thúc chuyến công du 6 ngày (15-20/5) tới 5 quốc gia gồm UAE, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italy, Thủ tướng Narendra Modi thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về an ninh năng lượng, đầu tư, công nghệ và mở rộng ảnh hưởng chiến lược tại Trung Đông và châu Âu.

VOV.VN - Kết thúc chuyến công du 6 ngày (15-20/5) tới 5 quốc gia gồm UAE, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italy, Thủ tướng Narendra Modi thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về an ninh năng lượng, đầu tư, công nghệ và mở rộng ảnh hưởng chiến lược tại Trung Đông và châu Âu.

