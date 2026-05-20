Hàn Quốc nâng cảnh báo khủng bố trước bầu cử địa phương

Thứ Tư, 16:09, 20/05/2026
VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (20/5) đã nâng mức cảnh báo khủng bố trên toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 6 tới, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng nhắm vào ứng cử viên và các hoạt động vận động tranh cử.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Chính phủ Hàn Quốc cho biết, mức cảnh báo sẽ được nâng từ cấp “chú ý” lên “thận trọng” – cấp độ thấp thứ hai trong hệ thống cảnh báo khủng bố bốn cấp của nước này từ ngày 21/5 đến hết ngày 4/6. Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ Hàn Quốc cho biết, quyết định trên nhằm tăng cường năng lực chống khủng bố và bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6, sự kiện sẽ bầu ra các thống đốc tỉnh, thị trưởng và thành viên hội đồng địa phương trên toàn quốc.

Cờ Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ về bảo đảm tính công bằng của bầu cử, Thủ tướng Kim Min-seok cam kết sẽ mạnh tay xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bầu cử, bao gồm phát tán tin giả, mua phiếu và sự can thiệp trái phép của quan chức nhà nước. Ông đồng thời cảnh báo về nguy cơ ngày càng gia tăng từ các nội dung giả mạo (deepfake) do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trong các chiến dịch tranh cử.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, chiến dịch vận động chính thức cho cuộc bầu cử địa phương và các cuộc bầu cử bổ sung quốc hội sẽ bắt đầu từ ngày 21/5 và kéo dài trong 13 ngày. Hiện có hơn 7.800 ứng cử viên đăng ký tranh cử hàng nghìn vị trí trên toàn quốc. Bên cạnh đó, 14 ghế tại Quốc hội Hàn Quốc cũng sẽ được quyết định trong các cuộc bầu cử bổ sung thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này sẽ là phép thử chính trị quy mô toàn quốc đầu tiên đối với Tổng thống Lee Jae Myung kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025.

