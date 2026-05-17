Hàng chục nghìn người biểu tình, Thủ tướng Anh đối diện với áp lực từ chức

Chủ Nhật, 11:22, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/5, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô London, Anh, trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn cả từ phe đối lập lẫn nội bộ Công đảng cầm quyền. 

Theo giới chức địa phương, hàng nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành mang tên “Đoàn kết Vương quốc Anh” do nhân vật cực hữu Tommy Robinson phát động, nhằm phản đối chính sách nhập cư và chỉ trích chính phủ Anh. Người biểu tình mang theo quốc kỳ Anh và cờ Liên hiệp Vương quốc Anh di chuyển qua nhiều tuyến phố lớn ở trung tâm London trước khi tập trung gần khu vực Tòa nhà Quốc hội. 

Biểu tình tại Anh. Ảnh: Reuters.

Bà Allison Parr, một người tham gia biểu tình cho biết: “Di cư quá mức đang gây ra rất nhiều vấn đề và phá vỡ sự cân bằng vốn đã mong manh tại đây. Các mục tiêu phát thải ròng bằng 0 cũng đang khiến chúng tôi kiệt quệ. Chúng tôi không còn khả năng tự bảo đảm nguồn năng lượng cho chính mình, trong khi các trang trại và vùng nông nghiệp đang dần bị thu hẹp dưới áp lực dân số ngày càng gia tăng”.

Cùng thời điểm, hàng chục nghìn người ủng hộ Palestine cũng tổ chức tuần hành nhân dịp “Ngày Thảm họa” Nakba - ngày tưởng niệm sự kiện hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ quê hương năm 1948. Nhiều tổ chức chống phân biệt chủng tộc và chống cực hữu cũng xuống đường phản đối cuộc tuần hành của phe cực hữu, khiến bầu không khí tại thủ đô Anh trở nên đặc biệt căng thẳng.

Trước nguy cơ xảy ra đụng độ, cảnh sát London đã triển khai hơn 4.000 nhân viên an ninh cùng chó nghiệp vụ, trực thăng, máy bay không người lái và hệ thống nhận diện khuôn mặt trực tiếp để giám sát tình hình. Giới chức Anh cho biết ít nhất 11 người đã bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến gây rối trật tự công cộng.

Trong khi đó, sức ép chính trị đối với Thủ tướng Starmer tiếp tục gia tăng sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nếu Công đảng tổ chức cuộc bầu cử lãnh đạo mới. Diễn biến này đang làm dấy lên đồn đoán về nguy cơ khủng hoảng lãnh đạo trong đảng cầm quyền, trong bối cảnh chính phủ Anh phải đối mặt với hàng loạt thách thức như kinh tế tăng trưởng chậm, chi phí sinh hoạt leo thang và những chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội.

Dù lên án các lực lượng cực hữu vì “gieo rắc hận thù và chia rẽ”, Thủ tướng Anh hiện đang phải đứng trước một trong những thử thách chính trị lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền, khi áp lực bủa vây nhà lãnh đạo Anh cả từ các cuộc biểu tình trên đường phố lẫn những rạn nứt ngay trong nội bộ đảng.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Thủ tướng Anh lên án vụ đâm dao tại khu dân cư Do Thái ở London
VOV.VN - Ngày 29/4, Thủ tướng Keir Starmer đã lên án mạnh mẽ một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thủ đô London, khiến hai người bị thương trong một khu dân cư có đông cộng đồng Do Thái sinh sống.

Thủ tướng Anh thừa nhận sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự giữa bê bối Epstein

VOV.VN - Ngày 20/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thừa nhận việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ là một “sai lầm”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đối mặt với làn sóng chỉ trích gia tăng liên quan đến các mối liên hệ của vị đại sứ này với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Thủ tướng Anh đối mặt với nguy cơ từ chức vì "bóng ma" Epstein

VOV.VN - Ngày 18/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ và lời kêu gọi từ chức sau khi phe đối lập phanh phui một vụ bổ nhiệm nhân sự đầy tranh cãi, liên quan đến tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein. 

