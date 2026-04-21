  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thủ tướng Anh thừa nhận sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự giữa bê bối Epstein

Thứ Ba, 10:21, 21/04/2026
VOV.VN - Ngày 20/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thừa nhận việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ là một “sai lầm”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đối mặt với làn sóng chỉ trích gia tăng liên quan đến các mối liên hệ của vị đại sứ này với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ là một “sai lầm cá nhân”, đồng thời thừa nhận lẽ ra không nên đưa ra lựa chọn này. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Anh cũng nhấn mạnh rằng ông không được cung cấp đầy đủ thông tin vào thời điểm đưa ra quyết định, đặc biệt liên quan đến quá trình thẩm tra an ninh đối với ông Peter Mandelson.

Thủ tướng Keir Starmer cho biết quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ là một “sai lầm cá nhân”. Ảnh: Reuters

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi chính trị khi xuất hiện thông tin cho thấy ông Peter Mandelson đã không vượt qua quy trình kiểm tra an ninh trước khi được bổ nhiệm. Bên cạnh đó, các tiết lộ mới về mức độ quan hệ giữa ông Mandelson và tỷ phú Jeffrey Epstein, nhân vật từng vướng vào hàng loạt bê bối nghiêm trọng, càng làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn bổ nhiệm và kiểm soát rủi ro trong bộ máy chính phủ.  

Phe đối lập đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Keir Starmer, cho rằng vụ việc phản ánh sự yếu kém trong quy trình đánh giá nhân sự cấp cao cũng như đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình ra quyết định. Một số ý kiến còn cáo buộc ông Keir Starmer có thể đã không cung cấp đầy đủ thông tin cho Quốc hội Anh. 

Sóng gió chính trị đang bủa vây khi nhiều quan chức liên quan đến quy trình thẩm tra từ chức, kéo theo các lời kêu gọi dữ dội đòi Thủ tướng Keir Starmer phải chịu trách nhiệm do sai sót nghiêm trọng trong quy trình này. Dù vậy, ông Keir Starmer vẫn bác bỏ khả năng rời nhiệm sở, khẳng định sẽ tiếp tục điều hành chính phủ và rút kinh nghiệm từ sai sót này.  

Giới quan sát nhận định, bê bối lần này không chỉ dừng lại ở một quyết định nhân sự gây tranh cãi, mà còn phơi bày những vấn đề sâu hơn liên quan đến cơ chế thẩm tra, phối hợp nội bộ và trách nhiệm giải trình trong chính quyền Anh hiện nay.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: Thủ tướng Anh Keir Starmer tỷ phú Jeffrey Epstein
Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz đang ở cấp độ rủi ro cao nhất
Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz đang ở cấp độ rủi ro cao nhất

VOV.VN - Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư đang ở mức “nghiêm trọng” - cấp độ rủi ro cao nhất.

Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz đang ở cấp độ rủi ro cao nhất

Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz đang ở cấp độ rủi ro cao nhất

VOV.VN - Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư đang ở mức “nghiêm trọng” - cấp độ rủi ro cao nhất.

Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz
Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 17/4, Anh và Pháp sẽ tổ chức một hội nghị ngoại giao đa phương nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc tế hướng tới khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 17/4, Anh và Pháp sẽ tổ chức một hội nghị ngoại giao đa phương nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc tế hướng tới khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Anh xem xét cơ chế áp dụng linh hoạt quy định thị trường chung của EU
Anh xem xét cơ chế áp dụng linh hoạt quy định thị trường chung của EU

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang củng cố lý do Anh cần gắn kết chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu, Chính phủ Anh đang cân nhắc cơ chế áp dụng linh hoạt quy định của thị trường chung EU. Diễn biến này cho thấy một thực tế, dù đã ra khỏi EU, Anh vẫn khó có thể đứng ngoài các cấu trúc kinh tế của khối.

Anh xem xét cơ chế áp dụng linh hoạt quy định thị trường chung của EU

Anh xem xét cơ chế áp dụng linh hoạt quy định thị trường chung của EU

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang củng cố lý do Anh cần gắn kết chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu, Chính phủ Anh đang cân nhắc cơ chế áp dụng linh hoạt quy định của thị trường chung EU. Diễn biến này cho thấy một thực tế, dù đã ra khỏi EU, Anh vẫn khó có thể đứng ngoài các cấu trúc kinh tế của khối.

