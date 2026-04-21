Thủ tướng Anh thừa nhận sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự giữa bê bối Epstein

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ là một “sai lầm cá nhân”, đồng thời thừa nhận lẽ ra không nên đưa ra lựa chọn này. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Anh cũng nhấn mạnh rằng ông không được cung cấp đầy đủ thông tin vào thời điểm đưa ra quyết định, đặc biệt liên quan đến quá trình thẩm tra an ninh đối với ông Peter Mandelson.

Ảnh: Reuters

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi chính trị khi xuất hiện thông tin cho thấy ông Peter Mandelson đã không vượt qua quy trình kiểm tra an ninh trước khi được bổ nhiệm. Bên cạnh đó, các tiết lộ mới về mức độ quan hệ giữa ông Mandelson và tỷ phú Jeffrey Epstein, nhân vật từng vướng vào hàng loạt bê bối nghiêm trọng, càng làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn bổ nhiệm và kiểm soát rủi ro trong bộ máy chính phủ.

Phe đối lập đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Keir Starmer, cho rằng vụ việc phản ánh sự yếu kém trong quy trình đánh giá nhân sự cấp cao cũng như đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình ra quyết định. Một số ý kiến còn cáo buộc ông Keir Starmer có thể đã không cung cấp đầy đủ thông tin cho Quốc hội Anh.

Sóng gió chính trị đang bủa vây khi nhiều quan chức liên quan đến quy trình thẩm tra từ chức, kéo theo các lời kêu gọi dữ dội đòi Thủ tướng Keir Starmer phải chịu trách nhiệm do sai sót nghiêm trọng trong quy trình này. Dù vậy, ông Keir Starmer vẫn bác bỏ khả năng rời nhiệm sở, khẳng định sẽ tiếp tục điều hành chính phủ và rút kinh nghiệm từ sai sót này.

Giới quan sát nhận định, bê bối lần này không chỉ dừng lại ở một quyết định nhân sự gây tranh cãi, mà còn phơi bày những vấn đề sâu hơn liên quan đến cơ chế thẩm tra, phối hợp nội bộ và trách nhiệm giải trình trong chính quyền Anh hiện nay.