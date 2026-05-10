Thủ tướng Anh nỗ lực cứu vãn uy tín sau sau thất bại bầu cử của Công đảng

Theo kết quả cuối cùng được công bố hôm qua, Công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương vốn là thành trì truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Tại xứ Wales, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền. Trong khi đó, đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) theo đường lối chống nhập cư của ông Nigel Farage giành hơn 1.300 ghế và đạt bước tiến đáng kể tại cả xứ Wales và Scotland.

Kết quả trên được xem như một cuộc “trưng cầu ý dân không chính thức” đối với Thủ tướng Keir Starmer, trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Công đảng giảm mạnh kể từ khi lên nắm quyền. Dù khẳng định sẽ không từ chức và cam kết “xây dựng lại chính phủ”, ông Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn ngay trong nội bộ đảng. Nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh: “Đây rõ ràng là một kết quả khó khăn và tôi sẽ không tìm cách giảm nhẹ điều đó. Chúng tôi đã đánh mất nhiều đại diện xuất sắc của Công đảng, những người đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng, cho đảng và cho phong trào của chúng tôi. Cử tri đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng về tốc độ của sự thay đổi và về mong muốn được thấy cuộc sống của họ thực sự được cải thiện. Tôi được bầu để đối mặt với những thách thức đó, và tôi sẽ không quay lưng với trách nhiệm hay đẩy đất nước vào hỗn loạn. Tôi sẽ không từ bỏ trách nhiệm của mình".

Trong nỗ lực lấy lại động lực, Thủ tướng Keir Starmer đã đưa trở lại một số gương mặt kỳ cựu của Công đảng, trong đó có cựu Thủ tướng Gordon Brown với vai trò đặc phái viên về tài chính toàn cầu và bà Harriet Harman làm cố vấn về phụ nữ và trẻ em gái. Ông Keir Starmer cũng dự kiến có bài phát biểu quan trọng trong tuần này trước khi chính phủ công bố chương trình lập pháp mới tại lễ khai mạc Quốc hội.

Tuy nhiên, khó khăn của Công đảng không chỉ xuất phát từ vấn đề lãnh đạo. Giới phân tích cho rằng kinh tế mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn tới sự thất vọng của cử tri. Sau 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ, chính phủ Công đảng tiếp quản một nền kinh tế tăng trưởng trì trệ, chi phí sinh hoạt cao và áp lực tài chính kéo dài do hậu quả của đại dịch COVID-19 cùng các cuộc xung đột quốc tế.

Dù chính phủ đã triển khai một số chính sách như tăng lương tối thiểu và tăng cường bảo vệ người thuê nhà, nhiều cử tri vẫn cho rằng đời sống chưa được cải thiện rõ rệt. Các kế hoạch cắt giảm phúc lợi của chính phủ cũng gây phản ứng mạnh trong chính nội bộ Công đảng.

Trong bối cảnh đó, đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) nổi lên như lực lượng hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng bất mãn. Với thông điệp chống nhập cư và phản đối giới tinh hoa chính trị, đảng này đã giành được sự ủng hộ đáng kể tại các khu vực công nghiệp cũ ở miền Bắc nước Anh, vốn là thành trì truyền thống của Công đảng.

Bên cạnh đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK), Đảng Xanh và các đảng dân tộc chủ nghĩa tại Scotland và xứ Wales cũng ghi nhận kết quả tích cực, cho thấy hệ thống chính trị lưỡng đảng vốn thống trị nước Anh nhiều thập kỷ đang có dấu hiệu rạn nứt. Kết quả bầu cử lần này vì vậy không chỉ là cảnh báo đối với cá nhân ông Keri Starmer, mà còn phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong tâm lý cử tri Anh giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, bất mãn xã hội gia tăng và niềm tin vào các chính đảng truyền thống tiếp tục suy giảm.