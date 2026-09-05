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Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu Iran, cảnh báo tiêu diệt cả "hạm đội"

Thứ Bảy, 21:52, 05/09/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 5/9 cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu Iran, sau khi các tàu chiến Hải quân Mỹ bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa, đồng thời cảnh báo Washington sẽ “tiêu diệt hạm đội dầu mỏ hạn chế và dễ bị tấn công của Iran” nếu cần thiết.

Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, 2 tàu chở dầu Iran đã bị “vô hiệu hóa vĩnh viễn”, trong khi tàu thứ 3 không chở hàng, cũng đã bị phá hủy. Quân đội Mỹ cho biết một tàu sân bay và một tàu khu trục của nước này đã tránh được “nhiều cuộc tấn công vô cớ của Iran” trong quá trình tuần tra tại khu vực. Không có quân nhân Mỹ nào bị thương.

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Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu Iran, cảnh báo tiêu diệt cả hạm đội. Ảnh: Reuters

Washington cáo buộc các tàu chở dầu nói trên thuộc một mạng lưới vận chuyển dầu bí mật, được sử dụng để cung cấp nguồn tài chính cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng vũ trang mà Tehran hậu thuẫn trong khu vực.

Trước đó, Iran cáo buộc Mỹ tấn công một tàu chở dầu của nước này gần đảo Kharg, trên Vịnh Ba Tư. Phía Mỹ cho biết một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi đảo Kharg, trong khi một tàu khác bị đánh trúng gần Jask. Tàu chở dầu không có hàng hóa bị tấn công tại Vịnh Oman. Quân đội Mỹ cũng công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công diễn ra gần một tuần sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc giao tranh, chấm dứt khoảng thời gian tương đối yên ắng trong cuộc chiến lúc nóng lúc lạnh bắt đầu từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Hai bên đều tìm cách gây tổn thất cả về quân sự và kinh tế cho đối phương, trong khi các cuộc đàm phán đã đổ vỡ.

“Chúng tôi sẽ không do dự trong việc bảo vệ các lực lượng Mỹ và nếu cần thiết, chũng tôi cũng sẽ tiêu diệt hạm đội chở dầu hạn chế và dễ bị tấn công của Iran”, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố.

 

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
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