Iran tiếp tục tấn công căn cứ Mỹ và rải thêm thủy lôi ở Hormuz

Sáng 3/9, các lực lượng vũ trang Iran mở thêm cuộc tấn công mới nhằm vào mục tiêu Mỹ trong khu vực, đồng thời rải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Thông báo rải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz, được người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm hợp nhất Khatam Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, công bố sáng 3/9, trong bài viết trên mạng xã hội X.

Ông Zolfaghari khẳng định hoạt động rải thêm thủy lôi xuống eo Hormuz, được tiến hành đêm qua (2/9), tại các vị trí dọc theo các tuyến di chuyển phía Nam eo Hormuz, tức không do Iran chỉ định và được mô là phi pháp. Tuy nhiên, chủng loại và số lượng thủy lôi vừa thả xuống, không được đề cập.

Trước thông báo trên, Iran bị cáo buộc tiếp tục tấn công vào căn cứ Mỹ ở Kuwait. Bộ Quốc phòng Kuwait sáng 3/9 thông báo hệ thống phòng không nước này đang được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xuất phát từ Iran. Người dân Kuwait được yêu cầu tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách, nhằm đảm bảo an toàn trước hành vi gây hấn của Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công, chưa được công bố. Truyền thông và giới chức Iran, cũng chưa xác nhận hoạt động tập kích này.

Trước đó, trong ngày 2/9, Iran đã tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ tại 5 nước Trung Đông gồm Kuwait, Bahrain, UAE, Iraq và Jordan. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc không kích thù địch của quân đội Mỹ vào Iran đêm 1/9 khiến 18 người chết và hơn 100 người bị thương.

Giao tranh bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran, khiến giá dầu thô thế giới tiếp tục neo đậu ở mức cao, trên 90 USD/thùng. Cụ thể, dầu Brent biển Bắc sáng nay giao dịch ở mức 95,20 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) có giá 90,77 USD/thùng.