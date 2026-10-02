Hàng loạt thay đổi với thị thực sinh viên quốc tế có hiệu lực tại Australia

Bộ Nội vụ Australia, ngày 1/10, ban hành 3 quy định mới về thị thực đối với sinh viên quốc tế. Các quy định mới được ban hành theo hướng thắt chặt kiểm soát để hạn chế thị thực sinh viên bị lợi dụng để kéo dài thời gian ở lại Australia. Những quy định này có hiệu lực từ ngày 2/10.

Đại học New South Wales, Australia là một trong những trường được nhiều sinh viên quốc tế yêu thích

Thay đổi đầu tiên đó là không cho nhiều loại thị thực được chuyển sang thị thực sinh viên nếu người mang thị thực đang ở Australia. Đó là các loại thị thực 400, thị thực 403, 407, 408, 417, 457, 462, 482, 485, 600, 601, 602, 651, 771, 988, 995. Tuy vậy, một số người đang ở Australia sẽ được nộp đơn xin thị thực sinh viên gồm những người có thị thực thực chất và không giữ các loại thị thực kể trên, một số người từng có thị thực gần nhất là thị thực sinh viên nhưng thị thực này đã bị hủy và một số ít trường hợp khác.

Thay đổi thứ hai đó là với những người đang nắm giữ thị thực sinh viên 500 và những người phụ thuộc nếu muốn xin thị thực sinh viên khác thì buộc phải ở bên ngoài Australia khi nộp đơn. Tuy vậy ngoại lệ cũng áp dụng với một số đối tượng là sinh viên quốc phòng, sinh viên ngoại giao, học sinh phổ thông, nghiên cứu sinh tiến sỹ và những trường hợp bị ảnh hưởng do trường không cung cấp được khóa học nhưng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Bên cạnh đó, những người cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học, hoặc học lên bậc cao hơn cũng có thể được nộp tiếp thị thực sinh viên quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện của những trường hợp này.

Thay đổi thứ ba là việc hạn chế người phụ thuộc đối với sinh viên quốc tế. Theo quy định mới, đa số các sinh viên quốc tế sẽ không được cấp thị thực cho những người phụ thuộc đi kèm. Tuy vậy với một số sinh viên thì vẫn được cấp thị thực đi kèm cho người thân gồm các nghiên cứu sinh tiến sỹ, các sinh viên đến Australia học dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Australia, các sinh viên nhận được học bổng của chính phủ nước ngoài, các sinh viên đến từ các nước Thái Bình Dương và các quốc gia thành viên ASEAN.

Đồng thời những người đang được cấp thị thực phụ thuộc của sinh viên quốc tế và đang ở Australia khi nộp đơn xin thị thực mới thì có thể tiếp tục được cấp thị thị phục thuộc mới. Tuy vậy các sinh viên này và những người phụ thuộc đều phải sống cùng nhau vào thời điểm xin cấp thị thực mới.

Những thay đổi đối với thị thực sinh viên quốc tế có hiệu lực ngày hôm nay đã được Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke công bố vào hôm 17/9 vừa qua nhằm hạn chế việc thị thực sinh viên bị lợi dụng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Australia đang chịu sức ép lớn từ phe đối lập và một số bộ phận dân chúng khi cho rằng việc sinh viên quốc tế ồ ạt đến nước này đang làm gia tăng sức ép xã hội. Tuy vậy chính phủ vẫn luôn Australia khẳng định nước này luôn chào đón sinh viên quốc tế nhưng sẽ mạnh tay với những đối tượng là những người mạo danh sinh viên quốc tế để đến nước này làm việc.